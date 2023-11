Steam está probando una función para que escondas tus juegos sexuales

Valve quiere que mostrar tu librería a alguien no te delate, en especial si tienes más de un juego con contenido sexual dentro de tus títulos con más horas. Al parecer Steam pronto contará con una nueva actualización que permitirá que escondas cualquier juego con contenido para adultos.

La nueva función fue descubierta por Pavel Djundik, creador de SteamDB (un grupo dedicado al seguimiento de las actualizaciones y cambios de Steam) encontró una nueva función oculta que permite configurar juegos como ‘privados’ y de esa manera esconderlos de tus amigos en Steam. Actualmente ya existe una opción que permite silenciar las notificaciones de tus amigos cuando inician juegos, así que esta nueva opción termina de blindar tu privacidad al esconder estos juegos de los ojos más curiosos que quieran investigar cuáles son los títulos con los que pasas más tiempo.

Steam is working on allowing you to mark a game as private and hide it from your friends. pic.twitter.com/ngb74mJzHN — Pavel Djundik (@thexpaw) November 8, 2023

Por supuesto la nueva opción no solo está limitada a juegos como Nekopara. También puedes marcar como privado algún juego que no quieras que tus amigos sepan que estás jugando si la vergüenza de seguir dedicando tiempo a ‘Stardew Valley’ no puede contigo.

Como mencionamos antes, hoy es posible ocultar tu información en Steam, pero no seleccionar qué partes quieres que sean públicas y cuáles no. En caso de que no lo supieras, hoy puedes configurar tu perfil como público, solo amigos y privado, limitando el acceso que otras personas tienen. Por supuesto si seleccionas la opción de ‘privado’ no solo estás limitando el acceso a uno o dos títulos o la última información de cuándo te conectaste, sino en general a todos los datos de tu perfil en Steam.

Varios países en Latinoamérica ahora verán los precios en Steam ajustados a dólares

La inflación no tiene piedad y en 2023 una de las principales víctimas son los jugadores de Latinoamérica. Como si ahora no tuviéramos suficiente con el incremento del dólar, la situación económica de algunos países ha hecho que Steam tome una decisión que no ayudará a los bolsillos: definir el precio de sus juegos en algunos países en dólares en vez de la moneda local. La noticia llegó a través de una publicación de Valve en el blog de Steam en el que anunció la nueva política fijada para Argentina y Turquía.

¿Qué significa esto? Usualmente los precios de Steam se ajustan al valor de la moneda local de acuerdo a un sistema interno que maneja el desarrollador. Esto significa que, aunque el precio del dólar cambie en el transcurso de la semana las personas encontrarán que el costo de los juegos no varía de inmediato. A veces toma un tiempo que se ajuste, pero lo usual es que no debas revisar cuánto incrementó el dólar al momento de decidir si compras o no un juego. Cuando el sistema se cambia a USD entonces significa que el valor de cada título se modificará de acuerdo a cómo esté el dólar al momento de la compra en comparación con la moneda local.

En estos momentos 25 países o territorios de Latinoamérica, Oriente Medio y África del Norte tendrán precios regionales en USD por primera vez. Esta es la lista completa:

Centroamérica

– Belice

– El Salvador

– Guatemala

– Honduras

– Nicaragua

– Panamá

Sudamérica

– Argentina

– Bolivia

– Ecuador

– Guyana

– Paraguay

– Surinam

– Venezuela

Oriente Medio

– Baréin

– Egipto

– Irak

– Jordania

– Líbano

– Omán

– Palestina

– Turquía

– Yemen

África del Norte

– Argelia

– Libia

– Marruecos

– Túnez

– Sudán

“La volatilidad de los tipos de cambio en Argentina y Turquía durante los últimos años ha hecho que a los desarrolladores les resulte difícil elegir precios adecuados y mantener los precios de sus juegos al día. Es un problema que nos ha quedado muy claro durante nuestras reuniones y mesas redondas con los desarrolladores. Además, a causa de las constantes fluctuaciones en los tipos de cambio, las tarifas, los impuestos y los problemas logísticos, nos ha costado mantener los métodos de pago de Steam en funcionamiento en estos países y territorios”, lee el nuncio publicado en el blog de Steam.

El cambio comenzará a ser aplicado a partir del próximo 20 de noviembre (que coincide con la siguiente tanda de descuentos de Steam).

