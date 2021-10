Si viste doblado ‘El Juego del Calamar’, viste una serie diferente

El juego del Calamar se está llevando bastante titulares. No solo porque se ha convertido en el nuevo fenómeno de Netflix, sino porque además ha puesto una serie no inglesa en el radar de muchos. Lo que, a su vez, ha despertado un nuevo debate: la obsesión de las personas de habla inglesa por ver todo el contenido doblado.

Un poco de contexto. El Juego del Calamar, como la mayoría de series en Netflix, llegan con opciones de subtítulos y doblaje para la mayoría de lenguajes, inglés y español incluidos. Esto es en especial útil para series como ‘El Juego del Calamar’, considerando que el coreano no es uno de esos lenguajes que solemos ver en las aulas de clase. Sin embargo, el éxito de la serie ha destacado las inconsistencias que pueden tener estas traducciones.

Muchos usuarios han acudido a redes sociales a quejarse de lo poco cercano que es el doblaje y los subtítulos en inglés de El Juego del Calamar. De acuerdo con diferentes personas en redes sociales, el doblaje omite muchas de las metáforas y frases que tienen una profundidad mayor en el show. Pero, lo peor, es que parece que la versión subtitulada no es mucho mejor.

not to sound snobby but i’m fluent in korean and i watched squid game with english subtitles and if you don’t understand korean you didn’t really watch the same show. translation was so bad. the dialogue was written so well and zero of it was preserved

— youngmi mayer (@ymmayer) September 30, 2021