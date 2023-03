Shazam: Fury of the Gods es uno de los peores desastres en la historia de DC

La semana pasada se estrenó Shazam: Fury of the Gods y, para el momento de publicación de este artículo, ha tenido una de las peores aperturas en teatros en la historia de DC Studios. El filme cerró su fin de semana de estreno con una recaudación de 30.1 millones de dólares en los Estados Unidos. El monto puede parecer alto, pero con esto Shazam: Fury of the Gods está lejos de los más de 50 millones que alcanzó la primera película durante su estreno.

Las reseñas tampoco auguran que la situación vaya a mejorar. En estos momentos Shazam: Fury of the Gods cuenta con una calificación de 52% Rotten Tomatoes y la mayoría de críticas se han limitado a decir que el filme puede no ser el peor experimento de DC, pero está lejos de ser una cita obligatoria para los amantes del cine.

‘Shazam: Fury of the Gods’ augura ser un fracaso en la misma escala que Black Adam y uno de los peores desastres en la historia de DC.

¿Por qué ‘Shazam: Fury of the Gods’ está fracasando?

La respuesta sencilla a por qué razón ‘Shazam: Fury of the Gods’ está teniendo estos resultados es que la cinta simplemente no es tan buena. La primera película tenía un número importante de fans, pero nunca fue uno de los proyectos más alabados del estudio. Si creemos en las reseñas esta nueva película es un poco más de lo mismo, sin entregar ninguna razón especial para verla.

Pero hay, además, otros elementos importantes que pueden motivar a las personas a saltarse el filme:

La nueva era de DC la hace irrelevante

James Gunn anunció que una nueva tanda de películas de DC está en camino y, de manera oficial, mató el universo de cintas que hemos visto hasta el momento. Esto significa que Shazam es irrelevante porque ninguno de sus eventos tendrá impacto en los próximos proyectos del estudio y, más importante, es poco probable que tengamos alguna nueva película del héroe.

Es un mal momento para las cintas de héroes

Podemos culpar a Marvel de que estemos un poco cansados del género. Las cintas de súper héroes se han desempeñado mal desde ‘Avengers: Endgame’ y no han conseguido generar los fenómenos en masa de antes. Algo natural, considerando que ahora no solo tenemos seis películas de este tipo al año, sino que podemos sumar diferentes shows animados y live action por plataformas de streaming.

DC está fallando en promocionar sus películas

El panorama no mejora al considerar la manera en la que DC está promocionando sus películas más recientes… que se resume en que no lo están haciendo. El estudio está fallando una y otra vez en convencer a la audiencia del motivo por el que deberían ir a las salas. Sus adelantos son incapaces de emocionarnos por las películas o prometer algo diferente, más allá de otra cinta de héroes con chistes, escenas de acción y CG.

Imágenes: DC Studios