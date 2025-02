Shakira, Lady Gaga y Sabrina Carpenter entre las ganadoras: listado de ganadores premios Grammy 2025

La 67ª edición de los Premios Grammy, celebrada el 2 de febrero de 2025 en la Crypto Arena de Los Ángeles, fue una noche dedicada a las víctimas de los incendios en la ciudad.

Beyoncé se alzó como una de las grandes triunfadoras de la noche, llevándose el premio al Mejor Álbum Country y al Álbum del Año por “Cowboy Carter”, convirtiéndose en la primera artista femenina negra en obtener este último galardón. Kendrick Lamar también brilló, obteniendo cinco premios, incluyendo Canción y Grabación del Año por “Not Like Us”.

La gala estuvo marcada por actuaciones que dejaron huella. Charli XCX y Shakira ofrecieron presentaciones que encendieron al público. Además, se rindió un emotivo homenaje al legendario productor Quincy Jones, con interpretaciones de Cynthia Erivo y Janelle Monáe.

Billie Eilish: un Tributo a Los Ángeles

Aunque no ganó ningún premio en la noche Billie Eilish no pasó desapercibida, quien subió al escenario para interpretar “Birds of a Feather”, una canción de su álbum “Hit Me Hard and Soft”. Con una gorra de los Dodgers de Los Ángeles, Eilish rindió homenaje a su ciudad natal. Estuvo acompañada por su hermano Finneas en la guitarra acústica y una banda en vivo, mientras imágenes de su infancia en Los Ángeles se proyectaban en el fondo.

● Mejor álbum de rap: Alligator Bites Never Heal — Doechii

● Mejor álbum de pop vocal: Short n’ Sweet — Sabrina Carpenter

● Mejor álbum de country: COWBOY CARTER — Beyoncé

● Mejor artista nuevo: Chappell Roan

● Mejor álbum de pop latino: Las Mujeres Ya No Lloran — Shakira

● Mejor dúo o performance grupal: “Die With A Smile” — Lady Gaga & Bruno Mars

● Grabación del año: “Not Like Us” – Kendrick Lamar

● Canción del año: “Not Like Us” – Kendrick Lamar

● Álbum del año: COWBOY CARTER — Beyoncé

Te dejamos los ganadores anunciados en los Premios Grammy, no televisados. Este espacio de la gala estuvo liderada por el compositor Justin Tranter, autor de canciones como “Sorry” de Justin Bieber.

● Mejor performance solitario de pop: “Espresso”, Sabrina Carpenter

● Mejor grabación de Dance o electrónica: “Neverender”, Justice & Tame Impala

● Mejor grabación de pop dance: “Von Dutch”, Charli XCX

● Mejor Álbum Dance/Electrónica: “Brat”, Charli XCX

● Mejor remix: “Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)”

● Mejor performance estilo americana: “American Dreaming” — Sierra Ferrell

● Mejor canción con raíces americanas: “American Dreaming” — Sierra Ferrell y Melody Walker, autoras (Sierra Ferrell)

● Mejor álbum de música de estilo americana: Trail Of Flowers — Sierra Ferrell

● Mejor álbum bluegrass: Live Vol. 1 — Billy Strings

● Mejor álbum de folk: Woodland — Gillian Welch & David Rawlings

● Mejor álbum de raíces regionales: Kuini — Kalani Pe’a

● Mejor performance/ canción de gospel: “One Hallelujah” — Tasha Cobbs Leonard, Erica Campbell & Israel Houghton ft. Jonathan McReynolds & Jekalyn Carr; G. Morris Coleman, Israel Houghton, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard & Naomi Raine, compositores.

● Mejor performance/ canción de música cristiana contemporánea: “That’s My King” — CeCe Winans

● Mejor álbum de gospel: More Than This — CeCe Winans

● Mejor álbum de música cristiana contemporánea: Heart Of A Human — DOE

● Mejor álbum de gospel de raíces: Church — Cory Henry

● Mejor performance de country en solitario: “It Takes A Woman” — Chris Stapleton

● Mejor performance de country en dueto: “II MOST WANTED” — Beyoncé Featuring Miley Cyrus

● Mejor canción country: “The Architect” — Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, compositores (Kacey Musgraves)

● Mejor performance de raíces de estilo americana: “Lighthouse” — Sierra Ferrell

● Mejor álbum tradicional de blues: Swingin’ Live at The Church in Tulsa — The Taj Mahal Sextet

● Mejor álbum contemporáneo de blues: Mileage — Ruthie Foster

● Mejor álbum de música urbana: LAS LETRAS YA NO IMPORTAN — Residente

● Mejor álbum de rock latino o música alternativa: ¿Quién trae las cornetas? — Rawayana

● Mejor álbum de música tropical: Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional) — Tony Succar, Mimy Succar

Imagen: Archivo ENTER.CO