Sony anuncia series de TV para Horizon, God of War y Gran Turismo

Sony le apuesta con todo al streaming y confirmó series para Horizon, God of War y Gran Turismo (todas, con destinos diferentes)

PlayStation no estaba bromeando cuando anunció que llevaría más de sus series a la pantalla chica. Esta mañana se ha reportado que tres de los juegos más importantes de la PlayStation tendrán diferentes adaptaciones a la TV: Horizon, God of War y Gran Turismo.

La información proviene de la presentación para accionistas que se llevó a cabo este jueves, 26 de mayo. Durante la sección de preguntas y respuestas Jim Ryan, presidente de PlayStation, confirmó los rumores de algunas adaptaciones en desarrollo, incluyendo los detalles de a dónde llegarán (los acuerdos de Sony son para diferentes plataformas de streaming).

Sony IR – 3 positives in the presentation 1) Horizon (Netflix), God of War (Amazon) and Gran Turismo in TV development 2) 2 live service games coming in FY3/23 are not Destiny and 3) PC gaming revenues will surge 3.8x in FY3/23 (which I think relates to live service games) #sony

— David Gibson (@gibbogame) May 26, 2022