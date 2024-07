‘Dark Matter’: un salto a nuestras vidas paralelas

¿Qué consecuencias tendrán en el futuro las decisiones que tomemos hoy? ¿Nos arrepentiremos de ellas? ¿Y qué pasaría si pudiéramos saltar a una vida paralela en la que hace unas décadas tomamos una decisión diferente que posiblemente nos hará más felices? ‘Dark Matter’, una nueva serie del servicio de streaming Apple TV+, especula con las respuestas a esas preguntas en una serie de suspenso que tiene un trasfondo muy interesante: la física cuántica (vea el trailer aquí).

En ‘Dark Matter’, un físico llamado Jason Dessen, un hombre con una vida gris pero que se siente feliz con su familia, es secuestrado una noche. Tras ser drogado, despierta luego en un mundo paralelo en donde su vida es completamente diferente. Su esposa (Jennifer Connelly) ya no está, tampoco su hijo y las personas cercanas a él no lo reconocen. En ese mundo, él vive con una mujer que nunca en su vida había visto.

Al comienzo, Dessen (interpretado por Joel Edgerton) piensa que se está volviendo loco; no hay otra explicación para lo que le está pasando. Pero luego descubre que otra versión de sí mismo –otro Jason Dessen que habitaba en un mundo paralelo– lo ha secuestrado para quedarse con su vida, y lo ha enviado a él a una vida en la que, aunque es más exitoso, no tiene a su familia. El segundo Jason logró esto gracias a que creó una enorme caja que le permite a una persona ‘abrir las puertas’ de otras vidas suyas que transcurren de forma paralela.

¿Cómo es posible esto? A través de la física cuántica, la rama de esa ciencia que describe el comportamiento de los átomos y las partículas fundamentales, como los electrones y los protones. A diferencia de la otra gran rama de la física, aquella que explica el comportamiento de los grandes astros –y que se apoya en la teoría de la relatividad de Einstein–, la física cuántica todavía es un mundo misterioso, que los físicos no terminan de comprender, basada en probabilidades y que tiene algunos fenómenos en donde reina la incertidumbre.

Uno de ellos es la superposición, que suele ser explicado en la mecánica cuántica con el ‘Gato de Schrödinger’, un concepto que quizás ha escuchado si es adepto a series sobre ‘nerds’ como la divertida ‘The Big Bang Theory’. Este es un experimento mental que el físico Erwin Schrödinger inventó en 1935 en una discusión con Albert Einstein, en el cual un gato imaginario está encerrado en una caja metálica con un material radioactivo que lo puede envenenar: la esencia del cuento es que mientras uno no abra la caja y observe qué pasó con el animal, el gato puede ser considerado al mismo tiempo vivo y muerto.

Los físicos teóricos han especulado con este concepto, y tienen la hipótesis de que quizás existan universos o mundos paralelos relativamente independientes, que harían parte de algo llamado multiverso. Esa teoría es retomada en ‘Dark Matter’ para jugar con la idea de que hay infinidad de mundos paralelos en los que cada decisión que uno ha tomado condujo a unos resultados distintos que crearon una vida diferente. Y a través de la misteriosa caja creada en uno de esos mundos por Jason Dessen, es posible saltar a otras realidades paralelas.

La serie, de nueve episodios, es bastante entretenida, y no lo enreda a uno con los conceptos de la física cuántica, sino que se enfoca en sus sorprendentes consecuencias teóricas, algo que por momentos le da unos giros bastante alocados a la trama. Otros protagonistas de esta serie son Jimmi Simpson y la actriz brasilera Alice Braga, a quien quizá recuerde por las cintas ‘Ciudad de Dios’ y ‘Soy leyenda’.

‘Dark Matter’ me recordó una novela muy conocida de la década de los 80s, que casualmente había releído estos días: ‘La insoportable levedad del ser’, del escritor checo Milan Kundera, cuya reflexión central es que no podemos saber si nuestras decisiones son correctas o no porque solo vivimos una vez, lo cual hace que la vida sea ‘leve’ (de ahí el título del libro). “El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive sólo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores”, dice Kundera en el libro, y agrega: “El hombre lo vive todo a la primera vez y sin preparación. Como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. ¿Pero qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma?”.

Pues bien, por cuenta de la física cuántica, Jason Dessen tiene la oportunidad de cambiar eso en esta serie de Apple TV+, que también está basada en una novela: ‘Dark Matter’, del escritor estadounidense Blake Crouch. Este libro fue publicado en el 2016 y llegó a la lista de best-sellers del diario The New York Times.

‘Dark Matter’ es una de las buenas series recientes del servicio de streaming de Apple, al lado de otras joyas, como ‘Se presume inocente’ (protagonizada por Jake Gyllenhaal), que también debutó este año. Estas series, ambas muy recomendadas, se suman a un catálogo que incluye series con una gran cantidad de nominaciones y galardones en los premios Emmy, como ‘The Morning Show’ (cuyas protagonistas son Jennifer Aniston y Reese Witherspoon) y ‘Ted Lasso’.