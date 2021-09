Rumor: un live action de Marvel Zombies está en camino

Con el capítulo más reciente de What If, la conversación está centrada en Marvel Zombies. Después de todo, la serie animada comprobó el potencial que tiene una dimensión alternativa poblada por versiones muertas de los héroes más poderosos del MCU. Parece que Marvel ha escuchado al ruido y ahora estaría trabajando en una versión live action de este mundo de pesadillas. La noticia llega cortesía del newsletter personal de Mark Millar, autor de cómics y entre otras cosas responsables de historias como Kick Ass o Old Man Logan.

De acuerdo con Millar, fuentes cercanas a él y el estudio le han contado que el estudio está trabajando en un live action de este multiverso. El autor no confirma cuándo podría llegar e incluso describir el proyecto como pequeño. Esto nos daría a entender que no se trataría de un filme, sino posiblemente de algún tipo de especial para Disney+.

Por supuesto, realizar una adaptación en live action de Marvel Zombies es un proyecto un poco… ambicioso. Por supuesto, el punto más fácil de la adaptación de manera curiosa son sus actores. Considerando que las versiones muertas de los vengadores no necesitan hablar y solo requieren de un maquillaje que los haga parecer como unas versiones muertas y monstruosas de ellos. Si el live action está situado en el mismo universo que el de What If, tiene la ventaja adicional de que muchos de los personajes principales ya están ‘extra muertos’ y de los principales solo tendría que reclutar a Tom Holland (Spider-Man) y Paul Rodd (Ant-Man). Por desgracia, tendrá que explicar la ausencia de Tchalla (Chadwick Boseman), que al final de la historia permanecía vivo. Y hasta donde sabemos Bucky (Sebastián Stan) y Bruce (Mark Ruffalo).

Sabemos que los eventos en What If tendrán alguna relevancia en el MCU. También sabemos que la ideal del multiverso será vital en la fase 4 del MCU, como lo han demostrado WandaVision, Loki y en futuro lo harán Dr. Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man: Far From Home y seguramente Ant-Man: Quantumania (que tendrá como villano a Kant, el conquistador).

Por supuesto el reto más grande estará en cómo hacer este especial dentro de la plantilla del MCU. Marvel demostró que en temas de sangre o violencia no está muy dispuesto a ceder. Aunque en la versión animada es más fácil jugar con esto… resulta complicado cómo evitar el horror visual con un live action. Por estas razones sugerimos que se tomen la noticia con una pizca de sal… y principalmente no sueñen con ver un Thanos Zombi en la pantalla grande.

Imágenes: Marvel Studios