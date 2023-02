¿Recuerdan cuándo Netflix aprobaba compartir contraseña?

Pronto los días de compartir contraseña en Netflix se terminarán. La plataforma ha presentado su estrategia para prevenir que prestes tu cuenta a alguien más y, si podemos creer a los comentarios más recientes, pondrá en marcha su plan antes de mitad de 2023.

Sabemos que el motivo por el que Netflix está cambiando sus reglas está en que necesita incrementar el número de suscriptores. La plataforma enfrenta hoy una mayor competencia, al mismo tiempo que es uno de los servicios más costosos en el mercado. Pero la respuesta de Netflix a los usuarios molestos o irritados es que desde siempre Netflix aclaró que el servicio era para un solo hogar y que dentro de sus políticas era claro que el compartir contraseña.

Es en estos momentos cuando nos alegramos que podamos recordar su historia.

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

Netflix está negando la razón por la que creció en primer lugar

La publicación de 2017 recuerda mejores tiempos, cuando Netflix todavía no sentía la presión de Disney Plus, HBO Max y otras plataformas. De épocas en las que el servicio hacía la vista gorda e incluso reconocía que sus usuarios compartían su contraseña. ¡Y por qué no hacerlo si era la razón por la que se hizo tan popular!

Puede ser complicado de recordar, pero hubo un momento en el que el principal argumento para invertir en Netflix estaba en que representaba una economía. Frente a la oferta de operadores de cable, Netflix cobraba una fracción por una promesa mucho más atractiva: ver las series y películas que quieres bajo demanda. Más importante, la posibilidad de compartir contraseña convertía a Netflix en una alternativa mucho más realista para estudiantes o personas jóvenes (su público inicial) que contaba con una billetera mucho más apretada.

Te puede interesar: Netflix también habría matado el uso de VPN en su plataforma

La discusión no es si está bien o mal compartir contraseña. Lo curioso está en que Netflix ahora reclame que desde siempre su política ha sido que las personas no deben usar el servicio fuera de su hogar… cuando la historia prueba que la plataforma utilizó este elemento para extender su popularidad. Hay algo de razón en aquellos que se pueden sentir traicionados en un servicio que se montó en una generación con una dinámica (y presupuesto) diferente…

Por desgracia, es el futuro de la mayoría de plataformas y servicios de streaming. Aunque servicios como Disney+ o HBO Max no estén trabajando en políticas para evitar que sus usuarios compartan contraseñas, eso no significa que en sus reglas no tengan condiciones similares. Si lees de cerca encontrarás que estos servicios tienen en algún lugar una política que indica que su uso se limita por hogar.

Lo cierto es que compartir contraseñas es una de esas ‘políticas secretas’ de la que toda plataforma es amiga… hasta que llegan los resultados de crecimiento y necesita nuevos usuarios.

Netflix nos mintió. Compartir contraseña no es amor. Solo la luna de miel antes de la fea realidad.