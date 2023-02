¿Quién es Victor Timely? El nuevo personaje de Loki

A continuación, daremos spoilers de Quantumania y Loki.

La segunda escena post créditos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania es, quizás, la que más pistas nos da sobre el futuro del MCU. Desde hacía mucho sabíamos que Loki iba a tener un cameo en Quantumania. Lo que no esperábamos es que su aparición fuera un pequeño adelanto de lo que nos espera de la segunda temporada del show.

La segunda escena post crédito nos muestra a Loki y Morbius en la presentación de la que parece ser una variante de Kang: Victor Timely. ¿Pero quién es este personaje y por qué están Loki y Morbius detrás de él?

Un inventor en una época diferente

Lo primero que es importante entender es que en los cómics Kang es mejor conocido por sus identidades, no necesariamente por sus variantes. Debido a que el villano puede viajar en el tiempo, a lo largo de su vida a su asumido diferentes nombres, cada uno de ellos siempre que viaja a otra época. Uno de ellos es el Victor Timely.

Esta identidad la tomó Kang después de sufrir una derrota a manos de los Vengadores. Buscando obtener una base desde la cuál pudiera planear su invasión a la era moderna creó la máscara de Victor Timely: un industrialista en el año 1901. Gracias a esta identidad Kang creó ciudades con tecnología moderna, estableció grandes fábricas e incluso terminó por contribuir (de manera indirecta) en la tecnología que luego utilizaría otros héroes como Los 4 Fantásticos o Misty Knight.

El ‘cameo de Kang’ en Capitán América

Lo que muchos pueden no saber es que Marvel ya había hecho un pequeño guiño a Victor Timely muchos años atrás. En Capitán América: The First Avenger vemos a Steve Rogers acudir a una de las primeras ediciones de Star Expo en 1942. Mientras que se hace un cameo a las exposiciones vemos una que lee: ‘El doctor Dr. Phineas Horton presenta al hombre sintético’.

Esta es una referencia, de hecho, bastante interesante porque fue Victor Timely II (que era Kang simplemente aparentando ser el hijo de Victor Timely para ocultar el hecho de que no envejecía) junto con Phineas Horton quienes crearon a primer Antorcha Humana del MCU. A diferencia del miembro de los cuatro fantásticos, esta primera antorcha era un androide y su historia dentro del universo de Marvel está marcada por ser uno de los primeros héroes de este universo, estando activo hasta poco después de la segunda guerra mundial.

¿Por qué están Loki y Morbius detrás de Victor Timely?

La última vez que vimos a Loki descubrimos que la TVA ahora está bajo el control de Kang (o al menos una de sus variantes). Considerando la otra escena post crédito Quantumania también sabemos que una cantidad considerable de variantes de Kang se han reunido y están planeando maneras de mantener su control sobre el tiempo y el espacio. No sorprendería entonces que la TVA haya cambiado su objetivo: en vez de evitar la creación de nuevas líneas de tiempo que puedan crear a Kang es eliminar líneas de tiempo que tengan a versiones de Kang que el consejo considere peligrosas (por ejemplo, la que terminó atrapada en el reino cuántico).

Imágenes: Marvel Cómics y Marvel Studios