¿Cuándo ocurren los eventos de Quantumania en el MCU?

Ant-Man and the Wasp Quantumania se estrenó esta semana, finalmente dando inicio a la fase 5 del MCU. La película también es la introducción oficial de Kang, que ha sido confirmado como la próxima amenaza de tipo ‘Thanos’ que tendrán que combatir los héroes de la tierra 616 y, además, una película que tendrá consecuencias a futuro en las próximas historias del MCU.

Así que la pregunta lógica que muchos pueden hacerse es: cuándo ocurren los eventos de Quantumania.

¿En qué año estamos en el MCU?

Primero lo primero: Marvel, de manera oficial, no tiene una fecha o año en el que ocurren estos eventos. La mayoría de cálculos que hemos hecho son aproximaciones. Sin embargo, si nos apegamos a la línea de tiempo ‘no oficial’ los eventos de Endgame ocurrieron en el año 2023.

Ahora: ¿cómo ubicamos la fecha en la que ocurre Antman? La clave está en Wakanda: Forever. Los eventos de la película ocurren al menos dos años después del blip (sabemos que Tchalla estuvo vivo al menos un año y que un año después es la aparición de Namor). Luego tenemos una pequeña mención de Scott Lang en la película, cuando se menciona que el Vengador escribió sus memorias (¡‘Look Out For The Little Guy!’) que menciona el tour mundial del vengador presentado su libro.

Esto significa que los eventos de Quantumania ocurren en el año 2025 del universo 616. También sabemos que los eventos de Quantumania ocurren después de ‘No Way Home’ y ‘Multiverse of Madness’ porque las variantes de Kang mencionan de manera rápida que este universo ya ha comenzado a reconocer y jugar con la misma existencia del multiverso.

La última pista la tenemos gracias a una entrevista con Peyton Reed, director de las tres películas de Ant-Man, que confirmó que en Quantumania Cassie Lang tiene 18 años. Sabemos que durante los eventos de Endgame ella tenía 15 años, así que al menos un par de años han pasado desde el blip, lo que de nuevo confirma nuestra ubicación del filme dentro de la línea temporal de Marvel.

De nuevo, tener presente cuándo ocurren los eventos de Quantumania será vital en un futuro, porque a partir de este momento deberíamos comenzar a ver el plan de Kang en acción y al villano aparecer de tanto en tanto en otras historias.

De nuevo, es importante recordar que Marvel de vez en cuando la embarra y termina por confundir la línea de tiempo de muchas de sus películas. Por ejemplo, originalmente la escena inicial de Spider-Man: Homecoming aseguraba que el ataque de Nueva York había ocurrido ocho años antes de los eventos de la película… lo que no tenía mucho sentido. Luego en las versiones digitales esta fecha se actualizó para asegurar que había sido cuatro años antes, lo que encajaba mejor con la línea de tiempo creada por los fans.

