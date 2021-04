¿Quién es Death-Dealer, el villano de Shang-Chi?

Ayer, sin aviso previo, recibimos el primer adelanto de Shang-Chi. Fue una sorpresa bastante agradable, pues nos dio un nuevo vistazo al próximo héroe que se unirá a la fase 4 del MCU y, por lo tanto, trae una cantidad considerable de nuevos rostros al universo de Marvel.

De manera curiosa, el tráiler de Shang-Chi no trae solo uno, sino varios villanos a la mesa. Siendo un héroe medio oscuro de los cómics, es posible (por no decir que algo seguro) que muchos de ustedes no conocen algunos de los personajes que aparecieron en el primer adelanto de ‘Shang-Chi y la leyenda de los 10 añillos’. Hay uno en particular que aparece en varias ocasiones, por lo que podemos suponer que es algo más que un villano menor: Death Dealer, el asesino enmascarado.

¿Pero de quién toma la inspiración este personaje?

Death-Dealer… y una sola aparición

El mayor problema de hablar de ‘Death-Dealer’ es que realmente no ha aparecido en muchas historias del MCU… de hecho, podemos limitar su inspiración a una sola historia. Death Dealer apareció por primera en ‘Masters of Kung Fu #115’ (1982) hasta ‘Masters of Kung Fu #118’ (1982) y luego… murió para siempre.

Sin embargo, durante el poco tiempo que hizo parte de estos cómics la historia hizo bastante para expandir su trasfondo. Su nombre verdadero es Li Ching-Lin. Originalmente trabajó como agente del MI6, pero en algún momento es reclutado por el villano Fu Manchu, quien le da una máscara y le otorga el seudónimo de Death-Dealer.

Eventualmente, Death Dealer se tiene que enfrentar a Shang Shi, cuando el héroe es contratado para matarlo (el MI6 lo considera como alguien demasiado peligroso) y otros de sus asociados. Aunque inicialmente el asesino probó ser un rival mucho más peligroso y hábil que Shang-Chi, el héroe eventualmente lo derrota, llevándolo a huir con su maestro. Es en el castillo de Fu Manchu que Death-Dealer se enfrenta a él e intenta reclamar algo de su sangre.

Sin embargo, Shang-Chi lo derrota y remata al lanzar un brasero, quemando al asesino y terminando su corto tiempo como villano.

El Death-Dealer en el MCU parece tener un trasfondo más profundo

Por lo poco que hemos visto en el adelanto, el MCU se ha tomado diferentes licencias al momento de adaptar al personaje. Por ejemplo, nos anticipa que el villano hace parte de la organización de los 10 anillos y que, de hecho, estuvo muy involucrado con la niñez de Shang-Chi sirviendo incluso como su mentor.

Este es un elemento que debemos esperar de muchos de los personajes a futuro de esta franquicia. La razón está en que muchos de ellos jamás superaron los cómics de ‘Masters of Kung Fu’. De hecho, el adelanto ya nos muestra que la compañía se ha tomado muchas licencias al momento de contar los orígenes del héroe.

‘Shang-Chi y la legenda de los 10 anillos’ se estrenará el próximo 3 de septiembre.

Imágenes: Capturas de pantalla