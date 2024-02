¿Qué ver en en marzo y Semana Santa? Bandidos, Damsel y los otros estrenos de Netflix 2024

¡Se acerca Semana Santa! Y después de un mes sin un solo festivo, estamos más que felices de recibir una semana para recargar energía. El plan para algunos será salir de casa, pero con el precio de la gasolina quizás lo mejor sea quedarse en casa y hacer una maratón. ¿Qué hay para ver en Netflix en Marzo? Si somos honestos, el próximo mes hacer maratón es un acto de fe.

La razón por la que decimos estos es que el próximo mes no tiene algún lanzamiento realmente importante o al menos no tenemos el estreno de un show al nivel de ‘Stranger Things’ o ‘One Piece’. Hay algunas cosas que nos llaman la atención como el estreno de ‘Damsel’, una nueva película protagonizada por Millie Bobby Brown en la que interpreta a una mujer que originalmente creer que está en un cuento de hadas… pero por desgracia descubre que no es nada más que un sacrificio. También les sugerimos prestar atención a ‘El Problema de Los 3 Cuerpos’, una serie inspirada en unas novelas con el mismo nombre que tienen como centro la misteriosa muerte de la mayoría de los científicos del mundo, la aparición de una cuenta atrás y lo que parece ser una conspiración más allá de las estrellas. La serie fue producida por los creadores de ‘Game of Thrones’… y considerando su final les sugerimos que tomen este último comentario como puedan.

Series

Marzo 6

Supersex

Marzo 7

Los caballeros

Cuando el aristócrata Eddie hereda la finca familiar, descubre que alberga un enorme imperio de cannabis… y que sus propietarios no quieren irse.

¿Es pastel?: Temporada 3

Jóvenes altezas

Marzo 11

Jóvenes altezas: Temporada 3

Hillerska enfrenta la peor crisis de su historia, mientras Wilhelm y Simon lidian con desgarradoras revelaciones y decisiones finales.

Marzo 13

Bandidos

¿Bastarán el ingenio y un poco de buena suerte para salvar a esta banda de ladrones con un plan improvisado?

Marzo 14

Girls5eva: Temporada

Las chicas de Girls5eva inician su gira mundial Returnity y cosechan nuevos amigos, enemigos y fans mientras intentan readaptarse al éxito.

Marzo 15

El problema de los 3 cuerpos

Cinco brillantes amigos hacen descubrimientos asombrosos mientras las leyes de la naturaleza se revelan ante sus ojos y surge una amenaza existencial.

Marzo 19

Habilidad física: 100 – Mina subterránea

Marzo 21

La reina de las lágrimas

Marzo 22

Buying Beverly Hills: Temporada 2

Marzo 29

Nugget de pollo

Películas

Marzo 1

Me llamo Loh Kiwan

Tótem

El astronauta

Seis meses después de iniciar una solitaria misión, un astronauta lidia con sus problemas conyugales con la ayuda de una criatura que halló en su nave.

Simón

Marzo 8

Damsel

Una damisela se casa con un encantador príncipe, pero el matrimonio se convierte en una odisea cuando la entregan como ofrenda a un feroz dragón.

Marzo 11

Halloween Kills: La noche aún no termina

Marzo 14

Un ladrón romántico

Matar a Jesús

Marzo 22

Shirley

Marzo 27

Querido Evan Hansen

Marzo 29

El juego bonito

