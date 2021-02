¿Qué significa ‘Nexus’ en el comercial de ‘WandaVision’?

Hay tres interpretaciones rápidas que podemos dar al comercial de WandaVision y la aparición de la palabra 'Nexus' en el MCU.

El capítulo más reciente de WandaVision seguramente dejó a más de uno con la boca abierta. Es la reacción natural que ha generado la serie desde su estreno. Quizás más interesante que verla, es el estado de alerta que pide para que prestemos atención a todas las pistas que tiene para ofrecer. Una de las comunes está en sus comerciales, que a estas alturas ya sabemos leer como un código sobre el pasado, presente y el futuro del MCU.

El del capítulo 7 puede ser el más importante, hasta el momento, de WandaVision.

El comercial simula un anuncio de antidepresivos. Vemos a una mujer triste y una voz en off que le pregunta si “se siente triste” o “cómo la única persona en el mundo” (ojo a estas afirmaciones). Luego, presenta un medicamento llamado “Nexus”.

Nexus: la puerta al multiverso

En los cómics, Nexus es más que un antidepresivo. Es, de manera literal, la puerta a otros universos. El concepto data mucho antes de la era dorada de los héroes en este mundo, con su primera aparición en ‘Fear 11’ (1972). El concepto fue luego integrado de manera horizontal en varias historias y sagas. Lo más importante es que los Nexos no son siempre portales, sino que en algunos casos pueden ser individuos que han absorbido la energía de estas puertas.

Es una idea que incluso ha salido de las páginas de Marvel. El evento de crossover entre Marvel y ‘Fortnite’ tomó como nombre ‘Nexus Wars’.

Mejor prevenir que lamentar

Es importante, sin embargo, entender que Nexus es un términos bastante amplio. Tanto, que de hecho ya ha sido utilizado en diversas ocasiones en el MCU.

En ‘Thor 2: Dark World’ el profesor Erik Selvig (Stellan Skarsgard) se refiere a la coalición de los reinos (entre los que hace parte Asgard) como el ‘Nexus of All Realities’ (o el Nexus de todas las realidades, que es el nombre que precisamente es utilizado en los cómics). Tampoco podemos dejar pasar el hecho de que luego en ‘Avengers 2: Age of Ultron’, la base de datos en la que Tony encuentra el respaldo de Jarvis se llama el Nexus Internet Hub. En este caso, el nombre hace referencia al punto en el que todos los datos del mundo pasan.

Incluso en el mundo de Marvel el término de Nexus ha sido adoptado por ciertos personajes. Un villano menor de los X-Men tomó este nombre en la serie de televisión de 1990.

Las posibilidades

La primera es que, en efecto, sea un guiño a la idea de los multiversos. No es la primera vez que la idea se presenta en esta serie. También está el hecho de que se ha confirmado que los eventos de ‘Dr. Strange and the multiverse of madness’ tendrá relación con la serie de Disney+. Incluso puede ser el primer paso a lo que, muchos aseguran, será la trama de ‘Spider-Man 3’.

Otra idea es que simplemente se trata de otra manera indirecta de contarnos lo que está ocurriendo con Wanda. El capítulo anterior nos confirmó que la decisión que tomó ella de ‘secuestrar’ el pueblo de Westville se dio en un momento en el que sentía sola y abandonada. El comercial puede ser una manera en la que la protagonista está intentando poder en ‘anuncios’ sus sentimientos frente a la culpa que siente. Frases como “porqué el mundo no gira alrededor tuyo ¿o sí?” o “el único antidepresivo que te sujeta a tu realidad o la que elijas”.

Por último (y aquí estamos poniendo nuestro sombrero de conspiraciones) que la idea de Nexus, tenga relación con alguna manera en la que Visión puede resucitar. El Nexus Internet Hub tuvo una copia temporal de ‘Jarvis’ por lo que ¿qué descarta que antes de que Visión haya sido destruido no haya subido una copia de su mente de nuevo a la Internet?

Imágenes: captura de pantalla y Marvel Cómics