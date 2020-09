¿Qué está diciendo la crítica de ‘Mulan’ 2020?

La cinta más reciente parece haberse salvado al evitar las carteleras. La crítica está dividida, mientras que la audiencia insatisfecha con 'Mulan'.

Faltan un par de meses para que Disney+ llegue a Latinoamérica. Con los teatros cerrados en nuestro país, significa que por ahora no hay una manera 100% legal de ver ‘Mulan’ (puedes verla si tienes una cuenta del servicio usando un VPN, pero técnicamente esta no es una manera autorizada). Por esta razón este fin de semana vimos un centenar de críticas y comentarios sobre el filme, incluso si por ahora la mayoría solo lo podemos observar a la distancia.

Pero, si las primeras críticas son correctas… puede que nos hayamos salvado de la inversión en las boletas. Las primeras reseñas de ‘Mulan’ han salido u el panorama general apunta a una película que está lejos de ser el éxito que la productora planeaba. En ENTER.CO decidimos reunir algunas de las primeras reseñas que han salido de la película para que te hagas una idea de qué se está diciendo del filme y, de paso, decidas si vale la pena esperar al momento en que Disney+ lo ponga disponible para todo el mundo, el 4 de diciembre.

“El impulso de Disney hacia los remakes de live action ha resultado en una especie de bolsa mixta, desde las alegrías de ‘El libro de la selva’ y ‘El dragón de Pete’ hasta la recepción inesperadamente divisiva de ‘El Rey León’ e incluso el desalmado dinero en efectivo que es el Franquicia ‘Alice’, pero ‘Mulan’ es quizás el mejor ejemplo de cómo casar el original con algo nuevo. The Ballad of Mulan siempre ha sido una historia a escala épica sobre el poder de ser tú mismo en un mundo que no está listo para aceptar eso, una historia que probablemente siempre tendrá resonancia. En ‘Mulan’ de Niki Caro, esa historia avanza con elegancia y energía, un mensaje atemporal creado para ahora”.

“Todo esto apunta a la cuestión más importante del compromiso de Disney de convertir sus clásicos animados en acción en vivo. Los lanzamientos recientes de Disney han sido remakes de sus propiedades más queridas, unas en las que pueden estar seguros de que la gente pagará dinero para verlas en los cines. Pero hay algunas historias que existen mejor como animación, al igual que hay ciertas historias animadas cuya comprensión de la raza y la cultura está estancada en el pasado. Esto podría ser 29,99 dólares que no vale la pena gastar”.

Con su mensaje empoderador, alcance cinematográfico y una nueva y estruendosa versión de ‘Reflection’ de Christina Aguilera, ‘Mulan’ bien puede resonar en una nueva generación de espectadores. Su héroe de aproximadamente 900 años sigue siendo inspirador. Como dijo el viejo y sabio Emperador en la película original: «No conoces a una chica así en todas las dinastías».

“Como era de esperar de algo que costó más de 200 millones, las imágenes son espectaculares. Más sorprendente es que muchos de ellos son maravillosamente extrañas. El primer encuentro de Mulan y Lang, por ejemplo, tiene lugar en un paraíso amarillo pus. El enfrentamiento final se desarrolla en una obra en construcción. Debe matar a Caro y a su directora de fotografía, Mandy Walker, que la mayoría de los espectadores solo vean esto en la pantalla chica (Mulan fue hecho para IMAX). Sin embargo, nada puede reducir su heroína en movimiento y móvil al tamaño. Soy tan atlético como un calcetín pero, por muchas razones, esta película me dio ganas de hacer volteretas hacia atrás”.

Los fanáticos del Mulan original lamentarán la falta de canciones y la ausencia de Mushu, el dragón compañero con la voz de Eddie Murphy en la versión animada. Aquí, lo reemplaza un fénix con la voz de, bueno… nadie. Los animales que hablan y las tonterías de payasadas están muy fuera y los temas rígidos de la familia, el deber y el honor están de moda. El resultado es un asunto serio que se reconecta con el material de origen definitivo, el poema folclórico La balada de Mulan, y cumple a lo grande espectáculo, pero carece de poesía propia.

Olvídate de las canciones con las que creciste: no encajaban con la visión de la directora Niki Caro de Nueva Zelanda (Whale Rider), quien ahora ha dirigido la película más cara jamás hecha por una mujer. Y no hay romance. Mulan no se enamora de su oficial al mando: eso no estaría bien en la era del #MeToo. ¡Las heroínas modernas de Disney no necesitan un hombre! Y no busque a Mushu, el pequeño espíritu de dragón irritante expresado por Eddie Murphy en el original, porque no era nada popular en China. Por desgracia, tampoco hay comedia en este obstinado intento de cortejar al vasto mercado chino. Pero aparte de la falta de canto, romance, comedia y un dragón bocón, esto es como el original.

