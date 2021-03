¿Qué está diciendo la crítica de ‘Liga de la Justicia: The Snyder Cut’?

Cuatro años después de su estreno original de ‘Liga de la Justicia: The Snyder Cut’ llega para ‘corregir’ los errores de su predecesora. Es una oportunidad extremadamente rara en el mundo del cine. Sin embargo, Warner Pictures decidió que una de las mejores manera de incentivar a más personas a invertir en su plataforma de streaming era permitiendo a Zack Snyder el completar la que, muchos aseguran, fue la condena de muerte del Universo Cinematográfico de DC.

Por desgracia, faltan unos meses para que HBO Max llegue a Latinoamérica. Lo que de inmediato significa que no veremos la cinta el día de su estreno, aunque puedes rentarla en nuestro país a través de Google Play Movies, Apple TV, Cinepolis Klic y Clarovideo.

Con esta restricción, pensamos que lo mejor era hacer una meta evaluación de qué se está diciendo de ‘Liga de la Justicia: The Snyder Cut’. Para el momento de publicación de este artículo tiene un porcentaje de 75% (en comparación con el 40% que tiene la cinta original).

Gamespot es uno de los pocos portales que, de inmediato, descartan ‘Liga de la Justicia: The Snyder Cut’ como la reivindicación que se esperaba de la cinta. No es un regreso sin méritos. La reseña destaca que las dos horas extra entregan más detalles a Steppenwolf que, de hecho, lo hacen un villano mucho más interesante que en la original. También entrega nuevas escenas que hace de Cyborg algo más que un añadido a su historia. Por desgracia, la crítica asegura que los efectos visuales son terribles, que algunas de las escenas adicionales son flojas y que su tiempo de cuatro horas se siente eterno.

“En este punto, realmente debe decirse que un lanzamiento de transmisión por streaming es el único regalo de Snyder Cut para nosotros. Ser capaz de hacer una pausa y reanudarlo libremente es lo único que se interpone en el camino para que se sienta como una prueba de resistencia cruel… Nada de lo cual quiere decir que la versión teatral es de alguna manera el corte superior de la película, no lo es. La tentación de coronar a un «ganador» entre las dos versiones obviamente está ahí, pero al hacerlo, se pierde en gran medida el punto. Ahora puedes elegir entre una película sin inspiración un poco más corta o una más larga”.

Más amable que la reseña anterior, la evaluación de AV Club reconoce méritos en ‘The Snyder Cut’ para los más temerosos. Por ejemplo, reconoce que esta versión inicia con un tono muy diferente al clímax de ‘Batman V Superman’ y, de nuevo, reconoce el hecho de que el Cyborg de la versión actual tiene al menos un arco de personaje. Dicho esto, también admite que 240 minutos resulta exhaustivo, en especial porque algunas veces su director no parece entender cuáles de estas escenas están aportando a los personajes y cuales se quedan flotando en un limbo que una edición más estricta habría permitido.

“Entonces, ¿es una película mejor? Ciertamente es más su propia película: si bien esta sigue siendo la más relativamente alegre de las incursiones de Snyder en un mundo de capas, capuchas y complejos mesías (The Flash ya no despotrica sobre el brunch, pero sigue siendo divertido), el bombardeo incongruente ordenado por el estudio de la imitación de las bromas de Marvel se ha ido. Esta Liga de la Justicia también parece menos barata y anónima; incluso el metraje superpuesto se mejora en el nuevo corte, revelando cuánto importa la corrección de color en películas como esta, independientemente de cuán tristemente estrecha pueda ser su paleta”.

Para empezar, la evaluación de este portal resuelve la duda de muchos: ‘The Snyder Cut’ es mejor que la cinta original. La reseña de este portal se mantiene por la misma línea. Reconoce que, sin lugar a dudas, la cinta rescata al Cyborg de Ray Fisher del olvido pero que, por desgracia, los otros personajes no cuentan con tanta suerte y de hecho parece que la idea del director era cerrar algunos agujeros en la historia, no hacer que el espectador tuviera mayor simpatía por ellos. La extensión a cuatro horas y la idea de dividirlas por ‘secciones’ es interesante pero, a criterio de la reseña, también hace que la película se sienta desconectada.

“Desafortunadamente, lo que es realmente notable de la Liga de la Justicia de Zack Snyder es lo poco sorprendente que es. Casi todas sus adiciones expanden la historia de lado, no hacia adelante. Simplemente pasamos más tiempo con estos personajes, viéndolos pelear más y más lento (hay mucha cámara lenta) y en un contexto mucho más claro. Esto es quizás un hecho cuando una versión de una película es dos veces más larga que la edición anterior, pero la narración en esta edición tiene mucho más sentido, aunque todavía se siente vacía. Este corte no va a conquistar a nadie, es un sermón serio para los conversos que no está muy preocupado por hacer que le gusten a la audiencia sus personajes, pero todo es mucho más suave que el corte teatral, que se siente chillón e irregular en comparación”.

IGN es uno de los pocos portales que, de manera clara, asegura que la versión más reciente de ‘Justice League’ no solo es mejor que la original, sino que es incluso una grandiosa cinta de súper héroes. La cinta segura que la mayoría de modificaciones que el filme realiza terminan ayudando a su historia y formando la versión de la película que en un principio debimos recibir. Algunas de las adiciones parecen estar más para satisfacer el fanservice y hay un sabor agridulce cuando la historia sigue trabajando algunas historias que no se cumplirán ahora que ni Affleck ni Cavill están en el DCU… pero no por eso deja de ser una cinta que a los ojos de IGN redime la película original.

2La Liga de la Justicia de Zack Snyder es una reivindicación sorpresa para el director y los fanáticos que creyeron en su visión. Con un enfoque maduro de su drama de superhéroes, antagonistas mejor realizados y acción mejorada, la versión de Snyder de La Liga de la Justicia salva la película del cubo de basura de la historia, algo que probablemente solo podría haber sucedido en una plataforma de transmisión como HBO Max. Aunque no todas las adiciones se sienten totalmente necesarias, y algunos efectos visuales nuevos sobresalen como sin pulir, es difícil exagerar cuánto más agradable es esta versión de La Liga de la Justicia”.

Imágenes: HBO Max