Puedes ver la temporada 3 de The Owl House gratis en YouTube

The Owl House ha llegado a su final… y hubiera sido maravilloso si Disney se hubiera tomado la molestia de subir los episodios de manera simultánea en Latinoamérica.

Pero hay buenas noticias (más o menos). Este jueves 13 de abril Disney decidió subir la tercera temporada de The Owl House a YouTube. Y para aquellos que estén confusos al ver el video de dos horas y media, la temporada 3 del show solo contó con tres capítulos: “Thanks to Them,” “For the Future” y “Watching and Dreaming”.

Para ser justos con Disney, la compañía también había estado subiendo cada nuevo episodio después de su estreno. La única diferencia es que estos capítulos ahora funcionan como una película, lo que puede servir para una experiencia mucho más agradable.

Hay, sin embargo, algunas cosas que necesitan saber nuestros amigos en Latinoamérica. La primera advertencia es que los capítulos están en inglés y (al momento de publicación de este artículo) no hay una opción para verlos con subtítulos en español.

En caso de que estés al día gracias a Disney+ hay un problema adicional y es que, por alguna razón, la plataforma de streaming no ha subido la temporada 2 completa. En vez de eso solo se ha traducido hasta el episodio 17 sin subir los últimos cuatro capítulos… y no tenemos que decirles que estos cuatro capítulos son bastante importantes para entender la temporada 3.

Por desgracia no hay nada que nos diga cuándo deberíamos esperar el estreno de los capítulos restantes y YouTube parece ser la única alternativa legal para poder ver la serie. El manejo de su final es quizás solo una muestra más de cómo la compañía trató por mucho tiempo uno de sus mejores productos animados en los últimos años.

‘The Owl House’ se estrenó en 2020 y pese a recibir excelentes calificaciones Disney decidió cancelar la serie en su segunda temporada. La decisión no se tomó porque el show fuera poco popular, sino porque para la compañía no encajaba con la ‘marca’ de su canal.

«¿Qué pasó? Al final del día, hay algunos empresarios que supervisan lo que encaja en la marca Disney y un día uno de esos tipos decidió que TOH (The Owl House) no encajaba con esa ‘marca’. La historia está serializada (apenas en comparación con cualquier anime promedio), nuestra audiencia se inclina hacia los mayores, y eso simplemente no encajaba con los gustos de esta persona. ¡Eso es todo! ¿No es tan salvaje? las cosas apestan, pero es lo que es», lee una publicación en Reddit de Dana Terrace, la creadora de la serie.

De hecho, los tres últimos episodios que recibimos fue la mejor despedida que el equipo detrás de la serie pudo negociar y, para nuestra fortuna, entrega una conclusión a la altura de la serie.

Las primeras dos temporadas (menos los últimos cuatro capítulos de la segunda) están disponibles en Disney+.

Imágenes: Disney+