¿Por qué canceló Disney The Owl House?

Si no han visto The Owl House, se están perdiendo de una de las mejores series animadas en años recientes. A Latinoamérica llegó gracias a Disney+ que hasta ahora tiene su primera temporada y que, esperamos, nos permita tener la segunda pronto. Sin embargo, a pesar de que la serie animada es aclamada por la crítica y los fans (tiene una calificación del 100% por parte de la crítica y 96 % por parte de la audiencia en Rotten Tomatoes), el show fue cancelado y solo tendrá tres temporadas. ¿La razón? Disney no creía que fuera ‘su estilo de serie’.

Dana Terrace, la creadora de la serie, aprovechó un foro de Reddit para explicar las razones por las que Disney decidió terminar el show. Puedes acceder a la respuesta completa, pero también puedes un fragmento ver su respuesta traducida aquí.

«¿Qué pasó? Al final del día, hay algunos empresarios que supervisan lo que encaja en la marca Disney y un día uno de esos tipos decidió que TOH (The Owl House) no encajaba con esa ‘marca’. La historia está serializada (apenas en comparación con cualquier anime promedio), nuestra audiencia se inclina hacia los mayores, y eso simplemente no encajaba con los gustos de esta persona. ¡Eso es todo! ¿No es tan salvaje? las cosas apestan, pero es lo que es».

La ‘marca’ de Disney se ha convertido en una prisión creativa. Los comentarios de Terrace hacen eco con los Hilary Duff que aseguró que la productora también había cancelado su versión de Lizzie McGuire después de que la propuesta resultara ser ‘muy adulta’ para el estudio. Es también la razón por la que las historias de Marvel permanecen en ese limbo incomodo en el que jamás podremos recibir un Marvel Zombis tan violento como la tira cómica que lo inspiró.

Es una desgracia, porque The Owl House es una de las mejores series en salir de Disney. La manera en la que tocaba temas como la educación, familia y relaciones ya lo hacían un producto extraño. Luego estaban los temas de inclusión, con personajes LGBTQ+ que se sentían naturales. De hecho, la serie tuvo muchos problemas para ser transmitida en ciertos territorios, mientras que en otros está por derecha prohibida para ser transmitida.

Aunque quedan algunos episodios pendientes de la segunda temporada, es triste saber que de nuevo son la decisión de ‘marca’ de Disney las que eliminan excelentes ideas de su parrilla. En especial porque, a diferencia de otros shows, es muy poco probable que otra cadena o plataforma pueda recoger el show para continuarlo.

Imágenes: Disney