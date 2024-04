Pronto ‘Los Simpsons’ podrían matar a otro de sus personajes clásicos

Los Simpson llevan tanto tiempo en la televisión que en este punto han matado a una buena cantidad de personajes. Sin embargo, este fin de semana el show dedicará su episodio a matar (al parecer de manera permanente) a uno de sus personajes más antiguos.

A través de una publicación en Twitter/X, Matt Selman (escritor de la serie animada) publicó un mensaje que lee: “¿quién morirá este domingo en Los Simpsons?”. El post luego está acompañado de un montaje con imágenes de Homero, Bart, Marge y Larry… que podemos asumir con seguridad es la persona a la que se refiere el mensaje.

WHO WILL DIE THIS SUNDAY ON @THESIMPSONS? pic.twitter.com/8iqed3STgT — Matt Selman (@mattselman) April 19, 2024

En caso de que no puedas reconocer a Larry (y eres una vergüenza para toda una generación que habla con memes del show) es uno de los miembros habituales de la taberna de Moe, compadre de borracheras de Homero y … bueno, al parecer un amigo bastante cercano del grupo considerando que se ha ganado su propio capítulo.

El episodio en cuestión se llama ‘Cremains of the Day’ y tiene la siguiente sinopsis: “Cuando alguien cercano a la vida de Homero fallece, él y los chicos de Moe van en viaje de carretera para distribuir las cenizas… ¿Pero morirá también su amistad?”. El resumen parece confirmar que en efecto la muerte de Larry será permanente y no una treta de la historia como en el capítulo de ‘Quién mató a el Señor Burns’.

Larry es uno de los personajes clásicos de los Simpsons, en el sentido estricto de haber aparecido desde la primera temporada del show con su debut en ‘La Odisea de Homero’ (que de manera curiosa es el capítulo en el que obtiene el empleo de Inspector de Seguridad). Dicho esto, es muy poco lo que se sabe del personaje, sirviendo usualmente como un ‘extra’ en las escenas del bar y solo un par de líneas en todo el show… lo que explica la decisión de eliminarlo por completo.

De nuevo, no sería la primera vez que Los Simpson eliminan a un personaje. Dentro de la larga lista de ‘muertos en el show’ está Edna Krabappel (que fue removida del show después de que la actriz que la interpretaba falleciera), Maude Flanders (que se retiró del rol, con Matt Groening tomando la decisión de matar a su personaje), Troy McClure (que técnicamente no ha muerto en el universo de los Simpson, sino simplemente se ‘retiró’ su personaje) y Mona Simpson.

También hay otros personajes que han pasado a tener roles menores por razones diferentes. Quizás uno de los más famosos es el caso de Apu, que fue acusado por popularizar varios estereotipos de la comunidad india y ser interpretado por un actor blanco. Actualmente el personaje solo aparece en el fondo de varios episodios y no ha tenido alguna nueva historia centrada en él, mientras que Matt Groening encuentra algún reemplazo para la serie animada.

Por desgracia, en estos momentos no tenemos acceso a la temporada 35 de ‘Los Simpson’ para confirmar nuestras dudas… aunque puedes hacer una maratón de las otras 34 en Star+.

Imágenes: Fox