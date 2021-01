¿Por qué WandaVision está siendo lanzada de manera semanal?

malcriados por las maratones, algunos no pueden esperar para insertar más dosis de WandaVision en su cabeza ni esperar 7 días.

Quizás una de las cosas que todavía diferencia a Netflix de otros servicios de streaming es su insistencia en lanzar productos originales en tanda de maratones. Disney+, por otro lado, desde ‘The Mandalorian’ ha apostado por la idea más tradicional de lanzamientos semanales. WandaVision, su estreno más reciente, no es la excepción de la regla. La serie lanzó dos episodios este viernes, pero tendremos que esperar cuatro días más antes de conocer el siguiente destino de la historia.

Para algunos, la decisión de Disney de realizar lanzamientos semanales no es la más popular. Malcriados por las maratones, algunos no pueden esperar para insertar más dosis de WandaVision en su cabeza. Sin embargo, Matt Shakman, director de la serie, afirmó para ET, que esta manera de lanzar los capítulos es la mejor para la historia que él y Marvel Studios quieren contar.

«Me encanta la idea de (lanzamientos) semana a semana. Hacer maratones tiene su gracia, seguro, pero hay algo en el misterio, especialmente para un programa como WandaVision, donde la gente puede pensar en lo que ha visto y se le ocurre sus propias teorías y genera anticipación. Ha funcionado muy bien para ‘The Mandalorian’, obviamente, funcionó muy bien para ‘Game of Thrones’, un programa en el que solía trabajar, es emocionante publicar algo y permitir que la gente ‘masticarlo’ y proponer sus propias teorías. Pero también tengo que decir que, debido a que estamos involucrados en un gran metaproyecto con WandaVision, que es esta carta de amor a la historia de las comedias, es que salir semanalmente también se siente bien para nuestro programa, porque estamos presentándolos de la forma en que solían salir esos shows, así que todo parece tener sentido».

Para ser honestos, es una estrategia que ha funcionado. Los primeros episodios de ‘WandaVision’ han sido elogiados por la audiencia y la crítica. También está el que su misterio parece perfecto para mantener a los espectadores a la punta de la silla cada semana y, como su director lo propuso, crear teorías sobre lo que estamos viendo.

En cualquier caso, lo que tenemos son episodios por delante. ‘WandaVision’ está programada para presentar su último episodio el próximo 5 de marzo. E, incluso después de que termine, seguiremos con más lanzamientos del MCU con la salida de ‘Falcon and the Winter Soldier’ que se estrena en marzo 19… esto por no olvidar la salida de ‘Black Widow’ a los teatros el 7 de marzo (si no hay nuevos aplazamientos).

