¿Por qué razón Disney+ canceló The Acolyte? La plataforma no parece poder arrancar Star Wars en Disney

Comenzamos la mañana de este lunes 20 de agosto con cancelaciones. Diferentes reportes aseguran que Disney ha tomado la decisión de no renovar ‘The Acolyte’, su show más reciente en el universo de Star Wars.

The acuerdo a medios como Entertainment Weekly, fuentes cercanas a la compañía han asegurado que no hay planes actuales para una segunda tanda de capítulos y que también se ha cerrado la puerta para cualquier tipo de continuación.

Por ahora no se ha realizado algún de anuncio oficial por parte de Disney.

¿Por qué se canceló la segunda temporada de ‘The Acolyte’?

Para ser justos, la segunda temporada de ‘The Acolyte’ era todo menos una certeza e incluso antes de los reportes de este lunes las probabilidades no jugaban a favor de la serie de Disney+.

Antes de su cancelación, Disney se había rehusado a confirmar o entregar algún indicio de planes para una segunda temporada de la serie. De hecho, en una entrevista en julio de este año la creadora de ‘The Acolyte’, Leslye Headland, aseguró que no había escuchado nada sobre el futuro del show, aunque mantenía la esperanza de su regreso:

“Hay que tomarse un descanso“, dijo Headland. “Especialmente después de algo como esto. Ni siquiera sé cuántos años mi cerebro ha estado funcionando, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Acolyte, Acolyte, Acolyte, resolviendo problemas constantemente, pensando constantemente en ello. Es muy extraño estar ahora en un lugar donde no necesito hacer eso. Siempre les digo a los escritores en ciernes: ‘Lo más importante que pueden hacer es sentarse y no hacer nada, porque en el momento en que empiezan a inventar una historia, Te vas a estresar y la historia no puede empezar de esa manera’“.

Una razón por la que muchos estaban a la expectativa de cualquier noticia sobre el futuro de ‘The Acolyte’ era que Disney no se mostraba entusiasmado con el show. Aunque los primeros capítulos de la serie consiguieron récords de audiencia, informes de terceros mostraron que el interés en la serie bajó con cada capítulo extra. Tampoco ayudó el hecho de que muchos de los fans no terminaron muy contentos con el resultado final y su conclusión (como lo demuestra su calificación de 18% por parte de la audiencia).

¿Por qué razón falló ‘The Acolyte’? La serie apostó por romper muchas reglas en el universo de Star Wars. Quizás el principal problema está en que intenta contar una historia en la que los Jedi no son los héroes tradicionales, pero en el camino termina por entregar una trama que carece de eventos o ganchos suficientes para entregar el mensaje de manera interesante.

Si excluimos ‘The Mandalorian’, en general la historia de shows de ‘Star Wars’ en Disney+ es la de proyectos que no han terminado por calar en la audiencia. ‘Ahsoka’ y ‘Obi Wan’ no recibieron críticas al mismo nivel que ‘The Acolyte’, pero tampoco fueron los éxitos que el estudio había anticipado. De hecho, en el caso de ‘Obi Wan’ no se ha hablado de una segunda temporada y lo único que sabemos de ‘Ahsoka’ es que se está desarrollando una continuación, sin nada seguro.

Puedes ver la primera temporada de ‘The Acolyte’ en Disney+.

Imágenes: Disney