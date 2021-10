¿Por qué las redes están hablando de Brandon Lee?

El mundo está consternado por la infortunada muerte de la directora de fotografía de ‘Rust’, Halyna Hutchins, luego de que se conociera que el actor Alec Baldwin le disparó por accidente con un arma de utilería, en medio del rodaje de la película ambientada en el oeste. Y una de las primeras reacciones de las redes sociales ha sido recordar un incidente muy similar: la muerte de Brandon Lee en el set de ‘El Cuervo’.

El suceso, que revivió el debate sobre la seguridad dentro de las producciones cinematográficas, ocurrió en la tarde del jueves 21 de octubre en el Rancho Bonanza Creek de Nuevo México. Allí también resultó herido el director de la película, Joel Souza, quien ya fue dado de alta, según CNN.

El caso que involucra al actor de 63 años, reconocido por interpretar numerosos personajes en el cine y la televisión (incluido su papel de Donald Trump para ‘Saturday Night Live’), hizo recordar a los internautas accidentes similares dentro de la industria, y volvió a poner en boca de los cinéfilos la historia de la muerte de Brandon Lee, mientras rodaba, en 1993, ‘El Cuervo’.

Para aquellos que no conozcan una de las historias más famosas y macabras del cine, la muerte de Lee es quizás uno de los elementos más recordados de la película El Cuervo. La cinta, que se suponía que iba a lanzar al estrellato al actor de 28 años, tampoco estuvo exenta de fallas en las medidas seguridad dentro de su set grabación. Errores en la supervisión de escenas le costó a la producción un accidente por quemaduras, cuando la grúa del carpintero Jim Martishius, de 27 años, tuvo contacto con un cableado eléctrico. Pero este incidente parece menor, cuando más adelante un impacto de un casquillo de bala atascado en el arma de fogueo que manipuló su compañero de set, Michael Massee, causó la muerte al de Bruce Lee.

A través de su cuenta de Twitter, Alec Baldwin se pronunció sobre el hecho. Allí manifestó estar sin palabras sobre la muerte de la directora ucraniana y sostuvo que está cooperando con las autoridades en la investigación para determinar los errores que desencadenaron en el accidente. Además de esto, el actor también aseguró que está ofreciendo apoyo al esposo y al hijo de la mujer de 42 años.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021