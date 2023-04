Por qué el capítulo 3 de Succesion puede ser el mejor episodio de TV en 2023

Por: Carlos Andrés González Giraldo

Hemos visto un amplio desarrollo de personajes de la familia Roy en su lucha por el poder por tres temporadas y ahora llegará a su fin en esta cuarta entrega. Todos tienen su propio conflicto y motivación. Y, con base en los primeros capítulos, la conclusión promete un desenlace agudo para cada uno de ellos. Pero es en el capítulo más reciente, el tercero, cuando la serie da un giro drástico e inesperado que acentúa aún más el conflicto y, de paso, puede convertirse en uno de los mejores episodios de la televisión, dándole a Succession una entrada directa a los próximos Emmy.

A continuación, daremos spoilers de la temporada 4 de Succesion.

La temporada arranca con la reciente unión de los tres hermanos del segundo matrimonio de Logan (Kendall, Shiv y Roman) para enfrentar a su padre, después de que el magnate decidiera vender la compañía a una empresa de tecnología en crecimiento llamada GoJo. Los hijos intentaron detener la venta pues perderían la posibilidad de dirigir la empresa familiar y controlar la junta directiva. Ante la victoria de Logan, empiezan a sabotear a su padre de distintas formas: compitiendo en la compra de otra compañía que Logan siempre ha soñado con adquirir y torpedeando el negocio con GoJo pidiendo más dinero. Esto parece consecuente con el desarrollo pues hemos sido testigos de los atropellos y manipulación de Logan hacia sus hijos. Más allá de eso, sus inseguridades y defectos los hacen siempre dependientes de su progenitor. Hasta ese punto, la temporada prometía un gran final, pero, de repente, pasó lo inesperado y ahora el desenlace augura un final intenso: muere Logan.

En un capítulo tan aleatorio como lo es el tercero, en medio de una aguda trama, Logan cae de una forma ordinaria. Y eso es lo que lo hace cercano a la realidad. Por muy poderosa que sea una persona, por mucho dinero e influencias que tenga, la muerte nos toca por igual. Es tan brillante la ejecución que uno como espectador no lo cree, tal cual como sus hijos. Todo el episodio estamos esperando que se revele su salvación en medio de los minutos que se toman haciéndole CPR. Pero no, la muerte es inevitable y puede llegar en cualquier momento, cómo le llegó a Logan en la mitad de un vuelo, sin definir sucesor, sin vender su empresa y, sobre todo, sin resolver los conflictos con sus hijos,

Sin embargo, la genialidad del episodio radica en la reacción de sus hijos. Como dice el creador, no querían capturar una muerte, sino el “sentimiento de muerte”. En un bote de lujo, a punto de efectuarse la boda del medio hermano, reciben la llamada. La reacción de los cuatro es impactante. A cada uno de ellos le cuesta darle a su padre unas posibles últimas palabras, pues siempre han sido incapaces de mostrar afecto o amor. Sin embargo, la mayoría lo intenta, sin dejar a un lado el rencor. Es muy fuerte como Kendall le dice que lo ama, pero no puede perdonarlo. O como Shiv intenta decir que no hay justificación de todo lo que hizo, pero que aún lo ama. Resuenan igual las primeras palabras de Connor, hijo permanentemente ignorado del primer matrimonio, que al enterarse asegura que “igual nunca me quiso”.

Aparte de la desesperación de los hermanos, vemos también una muy interesante interacción entre ellos. La forma como se consuelan el uno con el otro, de nuevo en medio de lo mucho que se les dificulta expresar sus sentimientos, se siente muy humana. Y, al final, el abrazo en el aeropuerto solo es el estallido final. Todos dan unas actuaciones impecables. Dicen que es una escena de alrededor de 28 páginas que se grabó una vez. Para entender mejor la magnitud de este momento: en una película se graban dos páginas en un día.

Sin duda fue un capítulo fuerte y emocionante. Logró lo cometido, nos sorprendió. Las redes y las críticas están inundadas de buenos comentarios. Hoy el capítulo cuenta con una puntuación de 10/10 con cerca de 8,000 puntuaciones en IMDB y tiene 100% en Rotten Tomatoes con 19 críticas. Sin embargo, lo que se viene parece estar a la altura pues con la muerte de Logan se profundizan los problemas. No por nada los hijos dejan a un lado por momentos sus frustrantes esfuerzos por expresar su dolor para calcular sus movimientos empresariales. Saben lo que se viene. Lo de “Succession” está a punto de materializarse y la lucha por el poder podrá ser una guerra de ambiciones, egos y sangre aún más intensa.

Imágenes: HBO Max