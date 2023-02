¿Quiénes son los personajes y actores que aparecerán en The Flash?

El hombre mas rápido de la tierra sí que se tomó su trabajo en llegar a la pantalla grande. Un nuevo tráiler de The Flash entregó nuevos detalles de la película y, más importante, la esperanza de que el universo de Zack Snyder pueda irse con una película entretenida y a la altura de sus héroes. Es una ilusión que está alimentada por la decisión de Warner Studios de apostar al multiverso y reunir a nuevas versiones de algunos personajes que conocemos y de traer otros que quizás no recordemos.

En ENTER.CO no queremos que te repitas el DCU para poder recordar cada rostro y actor que aparecerá en The Flash (no seríamos tan crueles de someterlos a verse otra vez la Liga de la Justicia). Por eso hemos hecho esta lista con los héroes y villanos que vimos en el tráiler, además de otros personajes que conoceremos (y que todavía no han hecho su debut en la película).

Barry Allen (Ezra Miller)

Miller regresa para su primera (¿y quizás última?) película en el DCU para interpretar a dos versiones diferentes de Barry. Una de ellas, la de cabello corto, es la que pertenece a la ‘línea principal’. La segunda ‘cabello largo’ pertenece a la nueva línea de tiempo que se creó cuando viajó en el tiempo.

General Zod (Michael Shannon)

El villano de la nueva película de The Flash es el mismo que Man of Steel (2013), el kriptoniano conquistador Zod. La razón por la que aparece es que en este mundo al parecer Superman jamás existió (tomando ideas de The Flashpoint) al igual que otros meta humanos preparados para detener la invasión.

Batman/Bruce Wayne (Ben Affleck)

Affleck regresará para interpretar a su Batman en The Flash. El actor ya se retiró del rol y, por lo que sabemos, su parte en esta película es menor. Pero al menos podremos disfrutar una vez más del Battfleck antes de que se reinicie el DCU.

Batman/Bruce Wayne (Michael Keaton)

Sí, la persona detrás de la mascará es Michael Keaton, mejor conocido por interpretar al personaje en las dos primeras películas de Batman dirigidas por Tim Burton (1989 y 1992). La aclaración es que, a diferencia de Flashpoint, el personaje no interpretará a Thomas Wayne en una versión en la que fue Bruce quien murió. En vez de eso se trata simplemente de otra versión del caballero de la noche.

Super Girl/Kara Zor-El (Sasha Calle)

The Flash modifica la historia de Flashpoint y, en vez de Superman encarcelada por el gobierno, al parecer fue Kara-Zor-El quien terminó en manos de ellos. El personaje también hará su debut en la pantalla, con Super Girl siendo un personaje que solo ha aparecido en las series de TV.

