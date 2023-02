¿Pero qué hay de un tercero? Warner anuncia más películas de El Señor de los Anillos

A pesar de que las películas de El Hobbit no fueron tan exitosas como la trilogía original y la serie de Amazon ha despertado algunas críticas, Warner Bros tiene el apetito de un Hobbit y no le basta con dos trilogías: quiere más películas del señor de los anillos.

El anuncio fue parte de la tanda de actualizaciones que Warner Bros. Discovery realizó en su reporte más reciente de ganancias. Parte de estas presentaciones siempre incluye algún segmento en el que el estudio se dedica a hablar de sus planes y prospectos para el futuro.

Por ahora el estudio no ha informado nada más allá de su intención de lanzar nuevas películas inspiradas en la mitología de JRR. Tolkien. Por esta razón no se sabe si los planes incluyen una nueva trilogía o si se tratarán de películas desconectadas. De hecho, el estudio solo habló de ‘multiples’ películas.

La decisión de continuar apostando a la franquicia obedece a una tendencia que vimos en esta llamada: apostar por franquicias exitosas y extender su vida en la mayor cantidad de productos de Warner posibles.

También vale la pena mencionar que, aunque antes hablamos de la serie del señor de los Anillos para Amazon, seguramente no habrá relación alguna entre el show y las futuras películas de la franquicia. La razón es que Warner solo produce estas películas, pero no es quien tiene los derechos sobre la obra de Tokien. Es Embrace Group (una compañía suiza) quien tiene los derechos de adaptaciones de las mayorías de las obras del autor. Así, todos los nuevos elementos ‘canónicos de ‘Rings of Power’ no se tendrán en cuenta para estas películas.

También parece que los próximos filmes no buscarán alimentarse de los libros, sino que buscarán utilizar material nuevo. Es algo que anticipó Embracer en su comunicado sobre el anuncio de nuevas películas con Warner:

«A pesar de todo el alcance y los detalles presentados con amor en las dos trilogías, el vasto, complejo y deslumbrante universo soñado por JRR Tolkien permanece en gran parte inexplorado».

No es la primera vez que las adaptaciones buscan alimentarse de material por fuera de los libros. El Hobbit está principalmente construido con elementos por fuera de la historia original. Lo mismo podemos de Rings of Power o incluso de videojuegos como Sombras de Mordor o Sombras de Guerra.

Las tres primeras películas de la franquicia, dirigida por Peter Jackson, recaudó cerca de 3 mil millones de dólares en el mundo, con la tercera parte siendo nominada a 11 premios Óscar y ganando el premio por Mejor película en 2004. Puedes ver la trilogía completa del Señor de los Anillos y de El Hobbit en HBO Max.

Imágenes: Warner Pictures