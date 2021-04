Películas de Spider-Man no llegarán a Disney+ en Latinoamérica

Si has estado haciendo maratones de Marvel en Disney+ habrás notado una ausencia importante: las películas de Spider-Man. La inclusión del trepamuros siempre ha sido problemática en el MCU. De hecho, hubo un momento en el que la relación entre Disney y Sony amenazó con un futuro en el Parker simplemente iba a desparecer en la fase 4. En la era del streaming, significa que sus películas (y, de hecho, cualquier futuro proyecto de personajes de Sony en el MCU) no están incluidas.

Y muchas personas hoy estaban celebrando. La razón es que Sony firmó un nuevo acuerdo que le permite a Disney el presentar algunas de las películas que lanzará en los próximo 4 años (es decir, de 2022 a 2026) en sus plataformas de streaming (Disney+ y Hulu). El detalle que no dicen muchos titulares, es que este nuevo acuerdo no cubre Latinoamérica, sino que se limita a mercados en los Estados Unidos. Por lo que si quieres seguir haciendo la maratón de Marvel, tendrás que mantener pagando Netflix un poco más.

La exclusión tiene sentido. En los mercados internacionales Netflix tiene un dominio mucho más importante que Disney+. De hecho, a estas alturas la plataforma entiende que más le vale concentrarse en mantener su catálogo en territorios como Latinoamérica que luchar por un terreno como es el mercado de los Estados Unidos. Es la razón por la que hoy Netflix sigue teniendo muchas licencias en su servicio que hace años abandonaron el servicio de streaming.

También parece respetar un acuerdo firmado recientemente en el que Netflix adquirió la primera ventana de streaming de las películas de Sony. Este periodo suele ser el que viene después de los primeros 18 meses de su estreno en carteleras. Netflix puede estar interesado en mantener también la segunda ventana, en especial considerando que ya no cuenta con la exclusividad de otros distribuidores como es Warner o Paramount.

Algunas de las películas que hacen parte de este acuerdo son ‘Spider-Man: No way home’, ‘Spider-Man: Into the Spiderverse 2’, ‘Morbius’, ‘Venom 2’, ‘Uncharted’, ‘Bullet Train’ y las dos películas sin nombre de ‘Hotel Transilvania’ y de ‘Jumanji’. Una selección importante y que, a largo plazo, puede contribuir a nuevos suscriptores para ambos servicios.

Imágenes: Sony pictures