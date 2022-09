Dios salve a la reina: cuatro película y shows inspirados en la realeza británica

La vida de la realeza británica es fascinante. No solo hablamos de los documentales, sino de las mismas historias que han inspirado. Hay una elegancia, misterio y críticas que vienen con la corona. Y, si algo, la muerte de la Reina Elizabeth II, la monarca más longeva en la historia del Reino Unido, solo parece haber despertado el interés de muchos por una lección de historia.

En ENTER.CO hemos preparado una selección de cuatro recomendados que deberías ver si tienes clase de aprender más sobre la monarquía. Dios salve a la reina y a nuestra selección de películas y series inspiradas en la realeza británica.

The Crown

Disponible en Netflix / cinco temporadas.

Tenemos que comenzar por lo obvio, porque es la inclusión obligatoria en cualquier lista de este tipo. La primera razón es porque son pocos los shows semi-bibliográficos por streaming que existen dedicados a la reina Isabel II. La segunda razón es porque en términos de calidad, pocas cosas igual de excepcionales encontrarás.

The Crown narra la vida de la reina desde sus primeros días, hasta la época moderna. Y la primera advertencia es que se trata de una versión con bastante ficción en lo respecta a ciertos eventos. Pero esto lo que permite es que además de ser un show fascinante sobre una de las figuras clave del último siglo, también sea un drama imperdible.

El Discurso del Rey

Película disponible en HBO Max

Ganadora al premio Óscar como mejor película de 2011, así como la estatuilla al mejor actor, director y guion original. Lo que hay son razones para ver El Discurso del Rey, en especial ahora que está por streaming. La cinta tiene como protagonista al rey George VI, que debido a su tartamudez ha tenido problemas constantes en los discursos que da a su público. Algo que parece más y más urgente conforme el ambiente de guerra aumenta.

El Rey, convencido por su esposa, toma la decisión de ir a Lionel Logue, un fonoaudiólogo australiano para que lo ayude a tratar su enfermedad. A pesar de sus métodos poco ortodoxos, Logue consigue descubrir las causas más profundas del problema del rey y se crea una relación extraña entre ambos, dentro de la rigidez de la monarquía inglesa.

The Royal House of Windsor

Documental disponible en Netflix

Pero quizás lo que quiere es un poco más de realidad. Y Netflix tiene por streaming quizás uno de los mejores documentales que existen sobre la familia real: The Royal House of Windsor es un viaje a detalle en seis episodios que resume los eventos más importantes en los últimos 100 años de la familia real: desde el abdicar de Eduardo VIII hasta los choques frecuentes entre el príncipe Carlos y su madre la Reina Isabel.

Una excelente narración, buenos datos y un recorrido pensado para que los fans de la historia y aquellos más curiosos puedan seguirla. Si tu objetivo es poder entender algunos de los eventos que ocurrirán en los próximos meses, este documental puede ser tu mejor alternativa para una clase exprés de la realeza británica.

The Queen

No disponible a través de plataformas de streaming en Colombia.

Aunque esta película no está disponible por streaming, es una de esas elecciones obvias que no pueden faltar. The Queen no solo cuenta con la interpretación de la brillante Helen Mirren como la reina Isabel II. La historia tiene lugar en uno de los momentos más caóticos del reinado de la monarca: el día después de que la princesa Diana muere en un accidente de carro. La cinta, entonces, se encarga de retratar la reacción de la corona, pero principalmente la manera en la que Isabel tuvo que lidiar con esta tormenta mediática.

