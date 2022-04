El Reino Unido emitirá un NFT oficial en 2022

El Reino Unido parece estar mucho más interesado en los cripto activos que otros países de Europa. Y, ahora, el país ha emitido una orden para emitir un NFT oficial para el segundo trimestre de este año.

El movimiento viene dentro un panorama en el que el Reino Unido quiere presentarse como uno de los países apoyando las stablecoins u los tokens. El país ahora está buscando a través de la legislación el crear un terreno regulatorio que atraiga a personas interesadas en estas tecnologías. Parte de estos esfuerzos estarán dirigidos a la creación de nuevas monedas que servirán como métodos de pagos, removerán leyes y normas que impidan la inversión en cripto activos y, por supuesto, el comenzar a emitir tokens como NFT de manera oficial.

Chancellor @RishiSunak has asked @RoyalMintUK to create an NFT to be issued by the summer.

This decision shows the the forward-looking approach we are determined to take towards cryptoassets in the UK. pic.twitter.com/cd0tiailBK

— HM Treasury (@hmtreasury) April 4, 2022