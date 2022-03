Patrick Stewart finalmente reconoce que está Multiverse of Madness

Después de semanas en la que Sir Patrick Stewart negó estar en Dr. Strange in the Multiverse of Madness, el actor finalmente reconoció que está en la próxima película del MCU. La confesión vino sin bombos ni platillos. Lo hizo en una entrevista para el programa web Jakes Takes, en el que actor finalmente ‘confesó’ que es su voz la que aparece en la escena en la que vemos a Strange ser llevado a lo que, suponemos, es la sede de los Illuminati.

“No fue hasta la siguiente mañana (después de que se emitió el tráiler) que me desperté y encontré mi teléfono bombardeado de respuestas. Y mis personas de relaciones públicas me pasaron las reacciones que habían tenido también al descubrirlo. Yo, siendo honesto, no reconocí mi propia voz. Me sonó diferente. No sé si tenía un resfriado en ese momento. No lo sé. Estaba sorprendido, porque todo lo que ellos vieron fue mi hombro y creo que un poco de mi oreja. Nada más. Me sorprendió que estas fueran todas las conexiones. Pero me alegró también”.

Lo primero que hay que resaltar es que Stewart no confirma que regresa como el profesor X. Para muchos parece obvio, considerando los eventos más recientes en No Way Home que han hecho de las películas de Marvel por fuera del MCU otros multiversos… pero hasta que el actor no lo confirme y no veamos una imagen, lo mejor es mantenernos en teorías (por mucho que estemos seguros de que es la verdad).

La aparición del profesor X en el MCU para muchos es importante, porque además del cameo confirmaría otra teoría importante alrededor del filme: que será aquí donde los mutantes del universo de Marvel harían su primera aparición. Sabemos que los X-Men están dentro del calendario de películas a realizar, pero no hemos recibido actualizaciones del proyecto. La aparición de Wanda y el hecho de que ya la hayamos visto ‘despertar’ poderes en otras personas… todo indica a que este es el camino que tomará el filme.

Stewart no es el único actor que ha sido ‘acusado’ de ser parte del elenco de Multiverse of Madness. Algunos fans también creyeron haber visto al Deadpool de Ryan Reynolds en el poster del filme. Reynolds, por supuesto, ha negado su participación en la película… cosa que después de medio año de Andrew Garfield insistiendo en que no aparecería en Spider-Man No Way Home nos cuesta creer.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el próximo 5 de mayo en las salas de cine.