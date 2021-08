One More Day: cuando el mundo olvidó la identidad de Spider-Man

El MCU es famoso por adaptar los arcos de Marvel en las películas. Aunque la forma en la que utilizan estos arcos puede ser cuestionada, lo cierto es que siempre encuentran las mejores maneras de utilizar estas historias. En el caso de ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ la historia tiene como centro el deseo de que la identidad de Peter Parker sea olvidada… una que tiene como protagonista cierto diablo… Esta es la historia de ‘One More Day’.

Las secuelas de Civil War

One More Day tiene lugar en Amazing Spider-Man #544 y Amazing Spider-Man #545. Los eventos toman lugar no tan lejos de Civil War. Para algo de contexto, uno de los momentos más importantes de este arco fue cuando Tony Stark convenció a Peter Parker en apoyo al acta de registro de meta humanos. Esto probó ser un error, no solo porque Parker al final terminaría traicionando a Stark (lastimando su relación), sino porque la tía May y su esposa, Mary Jane, se convirtieron en objetivo de los enemigos de Spider-Man.

Entonces nos encontramos con un Spider-Man que ha perdido parte del apoyo del público, que es perseguido por sus enemigos y que además ahora no tiene muchos momentos de privacidad,

El peligro de la identidad pública de Peter se demuestra cuando un asesino del Kinpin le dispara a la tía mía. La herida es mortal, por lo que Peter acude en búsqueda de las mayores mentes de las páginas de Marvel. Incluso contacta con Tony Stark para pedir dinero que ayude a la cirugía de May, aunque la relación entre ambos estaba fracturada.

Al final, Spider-Man se encuentra sin opciones… al menos hasta que una chica pelirroja que le dice tener la solución a sus problemas. En un callejón la niña se transforma y revela ser el demonio Mephisto, que asegura tener una solución a los problemas de Peter. ¿Su precio por la recuperación de May? Peter debe renunciar a los recuerdos y eventos de su relación con MJ, prácticamente cancelando cualquier indicio en el mundo de su matrimonio. De acuerdo con Mephisto, ambos lo recordarán de manera subconsciente, lo que le permitirá ‘atormentarlos’ sin que ellos lo sepan.

Peter habla con MJ y toman aceptan los términos de Mephisto. Pero MJ, decidida a sacar provecho de una situación terrible: le pide a Mephisto que también borre los recuerdos de todos aquellos que conocen la identidad de Spider-Man. Antes de cumplir el deseo de ambos Mephisto realiza una revelación: la identidad de la niña que adoptó cuando conoció a Parker fue la de la hija de él y MJ, en un universo en el que ambos no tuvieron que separarse.

De manera curiosa, One More Day no es muy popular con los fans. Muchos vieron la decisión como una manera barata de regresar toda la evolución que tenía el personaje y deshacer el progreso que había tenido su personaje, en especial en lo que a su relación con MJ se refería.

Imágenes: Marvel Cómcs