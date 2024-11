¿Olvidaste qué pasó o te perdiste alguna escena? Prime Video lanza nueva función para que no pierdas el hilo de tus series y películas

¿Alguna vez te has encontrado en esa incómoda situación en la que no recuerdas lo que sucedió en tu serie favorita porque ha pasado tanto tiempo desde la última vez que la viste? O quizás saliste de la sala por un momento y te perdiste un giro clave en la trama. Pues bien, Prime Video lanzó, X-Ray Recaps, una nueva función con inteligencia artificial que generar resúmenes precisos y oportunos de lo que estás viendo

X-Ray Recaps es una herramienta imprescindible para aquellos que a menudo se distraen o simplemente tienen un poco de mala memoria. La idea es que, en lugar de retroceder y perder el hilo de la historia o buscar un resumen en Internet que podría tener spoilers, puedes simplemente activar X-Ray Recaps y obtener una recaptura rápida y concisa de los momentos más importantes de la trama. Con esta función, Prime Video permite a los espectadores disfrutar de sus programas sin interrupciones innecesarias, maximizando el tiempo que pasan viendo sus series favoritas.

Esta función no solo se centra en episodios individuales; también ofrece resúmenes de temporadas completas y fragmentos de episodios, adaptándose a cómo y cuándo veas el contenido. Ya sea que estés a mitad de temporada, hayas hecho una pausa larga o simplemente necesites un pequeño empujón para recordar lo que sucedió, X-Ray Recaps te brinda la información que necesitas. Esto es particularmente útil para quienes ven varias series a la vez o para los que son fanáticos de las maratones de fin de semana.

X-Ray Recaps es una evolución de la funcionalidad existente de X-Ray en Prime Video, que ya ofrecía trivia, detalles sobre el elenco y otras curiosidades relacionadas con el contenido. Adam Gray, vicepresidente de productos de Prime Video, señala que este nuevo recurso responde a una necesidad que muchos usuarios han expresado.

“Con esta funcionalidad sensible al contexto, Prime Video ofrecerá resúmenes de momentos memorables y puntos importantes de la trama para que nuestros clientes puedan volver rápidamente a lo que estaban viendo o redescubrir por qué se enamoraron de una serie en primer lugar”.

X-Ray Recaps es impulsada por Amazon Bedrock, que utiliza modelos de IA generativa para analizar los diálogos y subtítulos de los segmentos de video. Así, crea descripciones detalladas de eventos y conversaciones clave, todo sin spoilers, gracias a las barandillas que se han implementado. Esto garantiza que el usuario reciba un resumen útil y relevante, sin arruinar la sorpresa de futuros giros narrativos.

¿Cómo activarla?

Encontrar los resúmenes de X-Ray es sencillo. Puedes iniciarlo desde la página de detalles de Prime Video o durante la reproducción de un episodio. Una vez activado, puedes elegir entre distintos tipos de resúmenes: desde los episodios actuales hasta un repaso de la temporada completa o incluso de temporadas anteriores.

Actualmente, esta función está en versión beta y está disponible para clientes de Fire TV en EE. UU., con planes de expansión a otros dispositivos para finales de año. Al lanzamiento, podrás disfrutar de X-Ray Recaps en series originales de Amazon MGM Studios, como Daisy Jones and the Six, Mr. & Mrs. Smith, The Wheel of Time y The Boys.

Imagen: Archivo ENTER.CO