OJO, ya hay spoiler de ‘Eternals’ rondando la Internet

Los spoilers y las películas de Marvel son de esas cosas que jamás quieres ver juntas. Por desgracia, ayer se celebró la premier de Eternals. el próximo filme del MCU, casi tres semanas antes de su estreno global. Y, aunque los artículos y reseñas de la película se mantienen con embargo hasta dentro de algunas semanas. El problema está en que muchas de las personas que asistieron a su estreno no parecen compartir esta etiqueta y han aprovechado el anonimato de foros y la Internet para compartir ciertos spoilers bastante enormes del filme.

Por ese motivo (lo hemos podido comprobar) ya estás encontrando sinopsis completa en algunos foros, así como detalles sobre la conclusión y algunos spoilers enormes sobre ‘cierto’ personaje que aparece en la escena pos créditos del filme.

Por fortuna parece que no hay imágenes o videos de la premiere filtrado, así que al menos solo tienes que preocuparte por los textos. Sin embargo, Disney parece ser consciente de que ya hay una ronda de rumores en el camino, pues Asad Ayaz, presidente de Marketing de Disney, acudió a las redes sociales para pedir a los fans y los críticos que ya tuvieron la oportunidad de ver el filme que mantengan silencio.

“A nuestros colegas y amigos de la prensa y la comunidad de fans que verán #Eternals en los próximos días, ayuden a preservar la experiencia de esta increíble película. Por favor, no publique spoilers y revele que muchos han trabajado tan duro para proteger”.

To our colleagues & friends in the press & fan community who will be watching #Eternals in the days ahead, please help preserve the experience of this incredible film. Please do not post spoilers and reveals that so many have worked so hard to protect pic.twitter.com/97elpmQVDY

— Asad Ayaz (@asadayaz) October 19, 2021