Nominados Globos de Oro 2025: Sofía Vergara, la única colombiana nominada

La edición número 82 de los Globos de Oro se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años. Grandes nombres de la industria del cine y la televisión compiten en las distintas categorías, destacándose producciones nuevas, actores consagrados y talentos emergentes. Aunque la participación colombiana es limitada, Sofía Vergara se roba el protagonismo al ser nominada a “Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión” por su interpretación en “Griselda”. La lista de nominados está liderada por producciones como “Oppenheimer” y “Killers of the Flower Moon”, ambas con múltiples nominaciones. Además, “Barbie” y “Poor Things” dominan las categorías de comedia y musicales, mientras que la serie “Succession” vuelve a destacar en el ámbito televisivo. Estos son los nominados:

NOMINADOS GLOBOS DE ORO EN CINE

Mejor Película – Drama

Oppenheimer Killers of the Flower Moon Maestro Past Lives The Zone of Interest Anatomy of a Fall

Mejor Película – Musical o Comedia

Barbie Poor Things American Fiction The Holdovers May December Air

Mejor Director

Jacques Audiard (Emilia Pérez) Edward Berger (Conclave) Sean Baker (Anora) Greta Gerwig (Barbie ) Martin Scorsese ( Killers of the Flower Moon )

Mejor Actor – Drama

Adrien Brody ( The Brutalist ) Timothée Chalamet ( A Complete Unknown ) Daniel Craig ( Queer ) Colman Domingo ( Sing Sing ) Ralph Fiennes ( Conclave )

Mejor Actriz – Drama

Pamela Anderson ( The Last Showgirl ) Angelina Jolie ( Maria ) Nicole Kidman ( Babygirl ) Kate Winslet ( Lee ) Fernanda Torres ( Ainda Estou Aqui )

Mejor Actor – Musical o Comedia

Jesse Eisenberg ( A Real Pain ) Hugh Grant ( Heretic ) Glen Powell ( Hitman ) Jesse Plemons ( Kinds of Kindness ) Sebastian Stan ( A Different Man )

Mejor Actriz – Musical o Comedia

Amy Adams ( Nightbitch ) Zendaya ( Challengers ) Demi Moore ( The Substance ) Cynthia Erivo ( Wicked ) Karla Sofía Gascón ( Emilia Pérez )

NOMINADOS GLOBOS DE ORO EN TELEVISIÓN

Mejor Actriz en Miniserie o Película para TelevisiónSofía Vergara (Griselda)Jessica Chastain (George y Tamy )Elizabeth Olsen (LAmor y muerte )Ali Wong ( Carne de Res )Dominique Fishback ( Enjambre )

Mejor Serie de Drama

Shogun The Diplomat Slow Horses The Last of Us Succession

Mejor Serie de Comedia o Musical

The Bear Ted Lasso Abbott Elementary Only Murders in the Building Hacks

Mejor Actriz en Serie de Drama

Emma D’Arcy ( House of the Dragon ) Maya Erskine ( Mr. & Mrs. Smith ) Keira Knightley ( Black Doves ) Keri Russell ( The Diplomat ) Anna Sawai ( Shogun )

Mejor Actor en Serie de Drama

Donald Glover ( Mr. and Mrs. Smith ) Gary Oldman ( Slow Horses ) Eddie Redmayne ( The Day of the Jackal ) Jake Gyllenhaal ( Presumed Innocent ) Imagen: Griselda