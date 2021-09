No, todavía no puedes poner la música que quieras en Twitch

La música es unos de los dolores de cabeza más frecuentes para los streamers. Así que cuando Twitch anunció esta semana que había logrado un nuevo acuerdo con la National Music Publishers Association, muchos pensaron que finalmente había terminado una larga era de tensiones entre las organizaciones que han presionado a Amazon a obligar a sus streamers a que no realicen transmisiones utilizando música de sus artistas. Pero la realidad es otra. El acuerdo más reciente blinda a Twitch, al mismo tiempo que les da a sus creadores de contenido una pequeña mejora en el sistema actual: advertirles que están infringiendo las normas antes de borrar por completo sus videos.

Verán, el principal problema que tiene el sistema de Twitch es que no ofrecía recurso de apelación o incluso una advertencia. Un día un creador se levantaba y podía ver su librería completa de videos eliminada. Esto era muy frustrante para la mayoría de los creadores, pues en muchos casos la música que era ‘removida’ estaba dentro del uso justos. Por ejemplo, una persona cantando una canción para celebrar un hito de suscriptores o prendiendo la radio en algún juego que había licenciado esta música, o haciendo alguna broma citando el coro de una banda muy famosa.

Lo que nuevo acuerdo con Twitch ofrece es la posibilidad de que algunas ocasiones la persona sea notificada antes de que sus videos sean removidos. Más importante, puede revisar cuál es la causa. Vale mencionar que este acuerdo ni siquiera parece incluir todos los ejemplos anteriores, pues solo cobija los ‘casos más flagrantes’. Es decir que no, todavía no puedes poner música en Twitch… al menos no sin algo de ayuda.

La música es fundamental para muchos streamers, en especial cuando el juego mismo no ayuda a crear ambiente. Una solución que algunos han encontrado es enviar el audio del stream y el juego de manera separada del audio que reproduce Spotify o YouTube. Esto se puede conseguir a través de herramientas como OBS o Stream Labs. De manera senculla, lo que permite es que la transmisión en vivo tenga música, mientras que el VOD que guarda Twitch no. Dado que Twitch no realiza la revisión de música en vivo, sino que la rastrea y mutea a través de los VODS, el streamer puede seguir poniendo música, aunque la experiencia de repetir la transmisión sea mucho menos mágica para algunos.

“Este nuevo proceso no cambia la forma en que se puede usar la música en Twitch. Como hemos dicho constantemente, nunca está bien incluir música en su canal a menos que haya obtenido los derechos necesarios o tenga la autoridad para hacerlo; hacerlo viola los derechos. de creadores de música y va en contra de la misión de Twitch de apoyar a todos los creadores. Pero reconocemos que no todos los usos no autorizados de la música merecen el mismo tratamiento, y esperamos que, como parte de nuestros acuerdos con los titulares de los derechos musicales, podamos adoptar un enfoque equilibrado que apoye a los creadores en Twitch”.

Por supuesto, es cuestión de tiempo para que Twitch y las compañías defensoras de los derechos de autor busquen una manera de frenar esta opción. Después de todo, su lucha es porque no se transmita música sin licenciar. Y considerando que YouTube lleva en este mismo problema más de una década y su única solución ha sido un sistema fácilmente que es fácil de abusar por los trolls, lo único que nos queda por hacer es disfrutar de los días de música en Twitch.

Imágenes: Twitch