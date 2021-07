Riot Games lanza un álbum de música sin derechos de autor para streaming

Riot Games, desarrollador de ‘League of Legends’ y ‘Valorant’ ha decidido ayuda y ha creado un álbum de música sin derechos de autor para streaming.

Hacer streaming en Twitch o YouTube no es lo mismo. Pero, por otro lado, las políticas de derechos de autor todavía están en un estado tan lamentable de antigüedad que la mayoría de creadores que inician no saben de dónde o cómo encontrar listas que no tengan licencias problemáticas y se ajusten al humor que quieres poner a tu transmisión. Riot Games, desarrollador de ‘League of Legends’ y ‘Valorant’ ha decidido ayuda y ha creado un álbum de música sin derechos de autor para streaming.

Que Riot desarrolle música, además de juegos, no debería sorprender a sus fans. La compañía incluso creo una banda de Kpop llamada K/DA, compuesta de personajes virtuales y una campeona de ‘LoL’. Ahora la compañía ha lanzado un álbum con el nombre de ‘Sessions: Vi’ que tiene 37 canciones que pueden ser utilizados en transmisiones (no necesariamente de ‘LoL’) sin necesidad de pagar una licencia. Las canciones fueron creadas por artistas como Junior State y Chromonicci.

Puedes encontrar el álbum de música sin derechos de autor de Riot, ‘Sessions: Vi’ en Apple Music, Spotify y YouTube.

Las listas de música sin derechos de autor no son necesariamente nuevas, De hecho, se trata de uno de los recursos más apreciados y utilizados por creadores de contenidos y streamers. En Spotify y YouTube puedes encontrar listas dedicadas, que por supuesto puedes modificar para que se ajusten al tipo de juego que vayas a transmitir. Es algo, además, que sugerimos que hagas en caso de que quieras comenzar a realizar algún tipo de transmisión. Servicios como YouTube y Twitch cada vez son más agresivo al remover o advertir a sus creadores que el contenido en sus canales ha sido reclamado. Por desgracia, las compañías musicales son uno de los peores ofensores de este problema.

Imágenes: Riot Music