Calamardo y mejores gráficos ¿Qué trae de nuevo Nickelodeon All Star Brawl 2?

Para sorpresa de muchos Nickelodeon Brawl está de regreso. El juego de peleas tipo brawl (similar a títulos como Super Smash Bros.) había desaparecido de la escena de este género después de tomar impulso inicial durante uno de las debacles de Smash (que no permitía el uso de mods para facilitar la conexión en línea). Y a pesar de que se trataba de un juego con unas mecánicas de combate sólidas, un catálogo de personajes amplios e incluso el apoyo de ciertos miembros importantes de la comunidad… el juego prácticamente desapareció o, mejor dicho, nunca logró servir como la ‘competencia’ que muchos esperaban. Así que ahora que Nickelodeon All Star Brawl 2 un segundo juego ha sido anunciado la pregunta que muchos se pueden estar haciendo es: ¿qué es lo que trae de nuevo el juego y cómo buscará conseguir lo que su primera entrada no logró?

Nuevos personajes

El catálogo completo de Nickelodeon All Star Brawl 2 no ha sido confirmado, pero por ahora tenemos al menos un nuevo personaje: Calamardo de Bob Esponja. Además de esto, el juego incluirá personajes que eran originalmente de DLC: Jenny “XJ-9” Wakeman de ‘La Robot Adolescente’, Jimmy Neutron, niño genio y Rocko de la ‘Vida Moderna de Rocko’ que aparecen en tráiler (aunque no todos los personajes del primer juego han sido confirmados).

Además de esto, desde el día 1 contará con actuación de voz para todos los personajes.

Cambios en los movimientos de los personajes

En una entrevista para Polygon, Diego Rodriguez (director del estudio detrás del proyecto) aseguró que Nickelodeon All Star Brawl 2 se siente como un nuevo juego. El movimiento ahora se sentirá mucho más fluido. También se han añadido opciones de movimiento como ataques horizontales o esquivar golpes.

Campaña de un solo jugador de tipo Roguelike

Además de esto, Nickelodeon All Star Brawl 2 contará con un modo de campaña que combinará este elemento con ciertas ideas de Roguelike (juegos en los que cada vez que inicias debes comenzar desde cero y obtienes mejoras o habilidades únicas cada vez). La diferencia aquí es que a medida que avanzas consigues nuevos personajes, moneda para comprar mejoras, etc.

Mapas y gráficos mejorados

Los mapas de Nickelodeon All Star Brawl 2 han sido mejorados para tener gráficos mejores, pero además para encajar con una estética un poco más moderna y ofrecer estrategias más interesantes. Esto también aplica a los movimientos y también los ataques finales que tienen cada uno de los personajes.

