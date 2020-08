Netflix está probando una opción de recomendaciones aleatorias

Muchos pasan más tiempo navegando el catálogo de Netflix que haciendo una maratón. Por eso, ahora la plataforma quiere ayudar a los más indecisos y está probando una función de ‘shuffle play’, que te recomendaría al azar algo que ver y lo reproducirá por ti. La función comenzó a aparecer en ciertos dispositivos para un grupo limitado de usuarios, justo debajo de la pantalla de inicio.

La selección de ‘shuffle play’ es completamente aleatoria, aunque tiene en cuenta la información del perfil. Por ejemplo, puede reproducir el capítulo de una serie que no has terminado de ver, una película que ya viste o algo de la selección de recomendados que jamás te animaste a ver.

Te puede interesar: Todo lo nuevo que llega a Netflix Colombia en agosto de 2020

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

My TV has a Netflix shuffle play option. The definition of chaotic evil. — KD (@kgdobs) August 11, 2020

Skskskdjdjsj Netflix has a shuffle play option now. And it played Modern Family from the start. Bitch fuckoff I watched all 9 seasons back in 2018 already — ⋆ (@ThatOnePoes) August 18, 2020

Por ahora, la respuesta de los usuarios parece ser ¿mixta? Como es de esperar, aunque algunos disfrutan del caos de girar una ruleta y dejar a la plataforma seleccionar su próxima maratón, otros no ven mayor utilidad a una función que nunca realmente ha funcionado para la plataforma. El año pasado, por ejemplo, probó una opción que permitía a los usuarios el seleccionar una serie y reproducir, al azar, algún episodio. Algo que en el papel parecía ideal para aquellos que ponen alguna serie del estilo ‘Friends’ o ‘Rick and Morty’ como fondo mientras que trabajan, pero que al final probó no ser los suficientemente popular para terminar siendo incluida.

El mayor problema de las funciones aleatorias, es que parece no funcionar con formatos tan largos como las series y películas. Mientras que plataformas como Spotify o YouTube tienen estas funciones, en el caso de un video o una canción el usuario puede estar más dispuesto en dejar al azar qué escuchar después, pues no supone tener que soportar una hora entera antes de decidir si es lo que quiere ver o no. El otro problema está en que, por desgracia, Netflix no tiene una manera sencilla de eliminar las series que comenzamos a ver pero no tenemos planes de terminar.

Imágenes: Netflix