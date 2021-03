Netflix: el gran ganador de los nominados a los Óscar 2021

Hace un par de años se cuestionaba el lugar que ocupaba Netflix dentro de los premios Óscar. La plataforma ha intentado apostar por producciones de primer, desde la pieza artística que es ‘Roma’ hasta el intento de Blockbuster que resultó en ‘Extration’. Este año demostró ser vital para siquiera tener un terreno en el que estas películas pudieran ser producidas y vistas.

Una muestra de esto es el número de nominaciones que la plataforma consiguió. En total Netflix recibió 35 nominaciones al Óscar. De estas, 10 son para ‘Mank’, que además también compite en la categoría de mejor película con ‘El juicio de los 7 de Chicago’.

No solo es Netflix. Amazon consiguió también una película original como nominada a los premios con ‘Sound of Metal’, mientras que ‘Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan’ también se llevó diferentes nominaciones, con lo que plataforma salió con 12 reconocimientos. Apple también consiguió pequeñas victorias, con ‘Wolfwalkers’ y ‘Greyhound’ dentro de los nominados. Incluso podríamos ir al extremo de afirmar que la primera cinta animada por streaming de Disney ha sido nominada, con la inclusión de ‘Soul’, que por los eventos del COVID-19 tuvo un lanzamiento simultáneo en Disney+.

Por supuesto, el número de nominaciones sigue sin ser una garantía de victoria. Aunque los premios Óscar, sin duda, han abierto cada vez más sus puertas a las producciones de servicio de streaming, no es garantía de que al final del día terminen dominando en la ceremonia. El ejemplo más reciente es ‘The Irishman’ en 2020, que también tuvo 10 nominaciones y terminó por no llevarse alguna el día en el que se entregaron las estatuillas.

Así que, en última instancia, las nominaciones pueden terminar más siendo un gesto simbólico que un cambio en la manera en la que los Óscar se relacionan con productos de streaming. No es que realmente les quede mucho tiempo para adaptarse. Antes la petición era principalmente para Netflix, pero con HBO Max, Primer, Star+ (que manejará las licencias de 20th Century Studios) y otros servicios, es claro que la idea de limitar las nominaciones a cintas estrenadas en una pantalla grande no solo es absurda, sino que pierde potencia. Es muy probable que Netflix nuevamente salga de los premios Óscar 2021 con muchas nominaciones y cero premios.

Imágenes: Netflix