Misión de Rescate 2: tráiler, elenco y fecha de estreno en Netflix

Una de las películas de acción sorpresa de Netflix está de regreso. Chris Hemsworth revive de los muertos en ‘Misión de Rescate 2’ (Extraction 2 en su idioma original), que esta semana nos presentó un nuevo tráiler. En ENTER.CO te contamos todo lo que sabemos de la película.

¿Tenemos tráiler de Misión de Rescate 2?

Sí. Al inicio del artículo encontrarás la versión internacional y abajo la versión para Latinoamérica.

¿Cuándo se estrenará Misión de Rescate 2:?

El próximo 16 de junio, de manera exclusiva en Netflix.

¿Cuál es la historia de esta secuela?

La sinopsis de Netflix lee lo siguiente:

“Después de sobrevivir a duras penas a los eventos de la primera película, Rake regresa como el mercenario australiano de operaciones encubiertas, encargado de otra misión mortal: rescatar a la maltratada familia de un despiadado gángster georgiano de la prisión donde están recluidos”.

¿Qué actores estarán en la película?

Además de Chris Hemsworth (Thor) la película trae de regreso a la actriz Golshifteh Farahani (The Stone of Patience, Paterson) como Nik Kahn y Adam Bessa (Harka) como Yaz Khan de la primera película. A ellos se une Olga Kurylenko que interpretó a Task Master en la película de ‘Black Widow’, Daniel Bernhardt (Nobody) y Tinatin Dalakishvili (Let it Snow).

¿Qué no se suponía que Rake había muerto al final de Mision de Rescate?

Desde el inicio el final de la película era lo suficientemente vago para indicar que el protagonista no había muerto, sino que sobrevivió el enfrentamiento final en el puente. El adelanto nos confirma que Rake fue rescatado del río y luego se concentró en recuperarse antes de aceptar esta nueva misión.

Imágenes: Netflix