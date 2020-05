Marvel tiene cero planes de lanzar ‘Deadpool 3’

En este punto, los rumores sobre la posibilidad de ‘Deadpool 3’ quizás harían una mejor película. Desde que Disney adquirió 20th Century Fox no ha habido claridad sobre el destino de la franquicia. Considerando el tono familiar de las cintas de Marvel, el mercenario no parece propio para el MCU. Pero para calmar las preguntas se ha prometido, en ocasiones distintas. Incluso aliviaron tensiones con una foto de Ryan Reynolds visitando Marvel Studios.

Pero Rob Liefeld, creador de Deadpool, afirma que las posibilidades de un tercer filme no son bastantes. En una entrevista con Inverse, se le preguntó sobre cuándo se esperaba que aterrizara la cinta de ‘Deadpool’/‘X-Force’. Pero, lejos de alimentar la esperanza, parece que no veremos al mercenario regresar, ni dentro ni fuera del MCU.

«No lo sé. Esto es lo que la gente no quiere escuchar, pero gracias a Dios soy realista. Siento que Deadpool, las películas, han zarpado «, dijo Liefeld.» Tenemos dos películas brillantes y vivimos en una cultura que siempre mira hacia adelante porque todo lo que nos venden es ‘siguiente, siguiente, siguiente «Es la fiebre».

Liedfield continuó, asegurando que la fase 4 del MCU no es tan emocionante, razón de más por la que no está seguro de que el mercenario pueda hacer parte de ella. «Para mí, a medida que la fiebre se calma, la gente solo necesita calmarse y darse cuenta de que ‘Deadpool 1’ y ‘Deadpool 2’ fueron liberados con dos años de diferencia (2016 y 2018) y simplemente no puedo… No estoy realmente tan loco sobre el plan de Marvel en este momento.

De hecho, el creador afirmó que, si en estos momentos Marvel Studios le pidiera comenzar el guion de ‘Deadpool 3’ la cinta saldría hasta dentro de 4 años. Una idea que no le parece atractiva. «¿Sabes cuál es su plan para Deadpool en este momento?”, preguntó a la audiencia, solo para confirmar su perspectiva negativa: “Cero. ¡Cero!».

No es algo que sorprenda tampoco. ‘New Mutants’ es la última película de la era 20th Century Fox pre Disney que veremos. Luego de esto el MCU tiene planes de integrar a los X-Men a su universo de héroes, sin planes claros de cuándo ocurrirá.

Imágenes: 20th Century Fox.