Marvel estaría desarrollando ‘Capitán América 4’

De acuerdo con ‘The Hollywood Reporter’, Marvel ya estaría desarrollando una nueva película ‘Capitán América 4’ con Sam Wilson como protagonista.

A continuación daremos detalles del final de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’.

Aunque era obvio que la conclusión de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’ presentaría a Sam Wilson recuperando el escudo del Capitán América, no era claro cuál sería el siguiente paso. ¿Limitaría Marvel las historias de Wilson a Disney? ¿Recibiríamos una nueva película del Capitán América? ¿Habría un ‘Capitán América 4?

De acuerdo con ‘The Hollywood Reporter’, Marvel ya estaría desarrollando una nueva película de ‘Capitán América’ que, por supuesto, tendrá como protagonista a la versión de Sam del personaje. De acuerdo con el artículo Malcom Spellman (el escritor detrás de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’) estaría a cargo del guion con Dalan Musson, otra de las personas involucradas con la serie de Disney+.

Por ahora Marvel no ha confirmado el reporte. Por obvias razones la serie no se incluyó en la fase 4 del MCU e, incluso, es posible que haga parte de la fase 5 (considerando lo lleno que ya está la lista de películas de Marvel que se extiende por los próximos cinco años). Por esta razón todavía no hay un elenco que regrese, por lo que no sabemos si algunos de los personajes de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’ como Bucky (Sebastian Stan), U.S Agent (Wyatt Russell) o Sharon Carter (Emily VanCamp) harán parte de este nuevo proyecto.

El final de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’ preparó el terreno para un ‘Capitán América 4’. Sharon ahora funciona como una espía dentro de los Estados Unidos. En artículo postulamos la teoría de que esto puede llevar a los eventos en ‘Armor Wars’. Pero fácilmente también puede significar que la trama de la historia verá a Sam enfrentarse a uno de sus aliados en el pasado.

Noticia en desarrollo.

Imágenes: Marvel Studios