Marvel dice que ‘Mefisto’ no aparecerá en ‘Loki’

A continuación, daremos detalles del primer episodio de ‘Loki’.

Volvemos a esa época del año. No la del estreno de la nueva serie de Disney+, sino la de las teorías alrededor del estreno más reciente del MCU. Y, en el caso de Loki, desde el primer capítulo vemos el retorno de uno de los villanos más populares de Marvel… al menos en lo que a rumores se refiere: Mefisto.

El capítulo más reciente nos muestra al agente Moebius viajando a una rama del universo en el pasado en el que el villano (que todavía no tiene nombre) ha asesinado a algunos agentes. Mientras que discuten la identidad de esta persona, el show hace un paneo a un mural que tiene la imagen del diablo… lo que de inmediato despertó de nuevo las teorías sobre la aparición del demonio en el show como el antagonista principal.

Lamentamos frustrar sus teorías… pero Mefisto no hará su aparición en ‘Loki’. El diablo al que Moebius se refiere no es nadie más que otra versión variante de Loki. De hecho, el episodio termina con esta conclusión (aunque, de manera curiosa, el show decide no revelar el rostro de este ‘Loki’). Para evitar seis semanas de foros hablando de ‘Mefisto poseyendo a Loki’ y otras teorías Kate Hero, director del show, confirmó en una entrevista para Entertaiment Tonight que, en efecto, Mefisto no es el villano de la serie de Marvel:

«Honestamente, es solo una coincidencia súper extraña», dijo Herron. «Es, genuinamente, una referencia a Loki. Los cuernos, cómo él también fue expulsado del ‘cielo’, eso es a lo que es una referencia. Porque filmamos eso mucho antes, creo que ‘WandaVision’ debe haber estado en la post producción cuando filmamos eso. Vi todas las cosas sobre eso en línea y pensé, ‘Oh, esto va a ser interesante’. [Risas] Pero no, es más relevante para los temas de nuestro programa y no es un guiño a ese personaje”.

Todavía queda en duda cómo se creó esta nueva variante de Loki (sabemos que no es necesario viajar en el tiempo para desviarse en el curso de la línea del tiempo). También nos intriga el que el show decida ocultar su rostro, por lo que podemos suponer que hay algún elemento en su apariencia que entregará más pistas sobre cómo esta versión se diferencia del malvado, pero en general carismático, dios de las mentiras al que nos ha acostumbrado el MCU.

‘Loki’ estrenará nuevos episodios todos los miércoles, con el primer capítulo estando ya disponible en Disney+.

