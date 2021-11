¿Sin planes para este mes? Desde hoy puedes ver Free Guy, con mucho más estrenos de Star+ para llegar este mes al servicio de streaming.

Noviembre tiene esta mala reputación de ser el mes en el que no pasa nada. Sin embargo, este no es el caso para las plataformas, que no descansan en su misión de ponernos en una maratón tras maratón. Aunque en Netflix tenemos algunos estrenos como es el de Arcane o Cowboy Bebop, Star+ no se queda atrás.

En noviembre los estrenos de Star+ nos traen una de las películas más recientes de Ryan Reynolds (en caso de que no hayas podido ir a las salas de cine). También llega una serie animada de Marvel, que será mucho más del gusto de los que quieren ver a los villanos de los cómics mesclado con Rick and Morty.

Sin más demoras, estos son los estrenos de Star+ para Latinoamérica en noviembre 2021.

Free Guy: Tomando el Control

Estreno el miércoles 3 de noviembre.

Un cajero de banco descubre que, en realidad, es un jugador secundario de un videojuego de mundo abierto, y decide transformarse en el héroe de su propia historia… una escrita por él mismo. Ahora, en un mundo donde no existen los límites, está decidido a ser el hombre que salve su mundo a su manera… antes de que sea demasiado tarde

M.O.D.O.K.

Estreno de primera temporada (completa), desde el 3 de noviembre, exclusivamente en Star+

El megalómano supervillano M.O.D.O.K. (Patton Oswalt) lleva mucho tiempo persiguiendo su sueño de conquistar el mundo algún día. Pero, tras años de contratiempos y fracasos luchando contra los héroes más poderosos de la Tierra, M.O.D.O.K. llevó a su malvada organización A.I.M. a la ruina. Destituido como líder de A.I.M., mientras lidia con su matrimonio y su vida familiar, el Organismo Mental Diseñado Solo para Matar se enfrenta a su mayor desafío: una crisis de mediana edad que sacudirá el universo hasta sus cimientos.

Dopesick

Serie original Star, Estreno de un nuevo episodio desde el 12 de noviembre.

Dopesick examina cómo una empresa desencadenó la peor epidemia de drogas en la historia de Estados Unidos. La serie lleva a los espectadores al epicentro de la lucha de Estados Unidos con la adicción a los opioides, desde las salas de juntas de Big Pharma, hasta una comunidad minera de Virginia angustiada, y los pasillos de la DEA. Desafiando todas las probabilidades, los héroes emergerán en un viaje intenso y emocionante para derrotar a las cobardes fuerzas corporativas detrás de esta crisis nacional y sus aliados.

Law and Order: Organized Crime

Estreno de primera temporada (completa) a partir del 24 de noviembre.

Elliot Stabler regresa a la policía de Nueva York para luchar contra el crimen organizado después de una devastadora pérdida personal. Sin embargo, la ciudad y el departamento de policía han cambiado drásticamente en la década que ha estado ausente, y debe adaptarse a un sistema de justicia penal en medio de su propio momento de ajuste de cuentas.

Rebel

Estreno de primera temporada (completa), desde el 10 de noviembre, exclusivamente en Star+.

Inspirada en la vida de Erin Brockovich hoy, Annie «Rebel» Bello es una defensora legal de la clase obrera sin título de abogada que se preocupa desesperadamente por las causas por las que lucha y por la gente a la que quiere.

Reservation Dogs

Estreno de primera temporada (completa), desde el 24 de noviembre, exclusivamente en Star+.

Reservation Dogs es una comedia de media hora que sigue las hazañas de cuatro adolescentes indígenas de la zona rural de Oklahoma que roban, atracan y ahorran para llegar a la exótica, misteriosa y lejana tierra de California. Para lograrlo tendrán que ahorrar suficiente dinero, superar a los drogadictos del basurero de las afueras del pueblo y sobrevivir a una guerra territorial contra una banda rival mucho más fuerte.

Solar Opposites

Estreno de segunda temporada (completa), desde el 22 de noviembre, exclusivamente en Star+.

Con el sello de los creadores de “Rick y Morty”, esta serie se centra en un equipo de cuatro extraterrestres que escapan de su mundo para aterrizar en una casa en los suburbios de Estados Unidos, y cuya misión es proteger a Pupa, una supercomputadora viviente que algún día evolucionará, mientras se ponen de acuerdo sobre si la Tierra es espantosa o maravillosa.

Imágenes: 20 Century Studios.