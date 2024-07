Los creadores de ‘Stranger Things’ ya tienen lista su próxima serie para Netflix

No nos vamos a quedar sin los hermanos Duffer después de que ‘Stranger Things’ termine. Esta semana Netflix reveló que ya aprobó el siguiente proyecto del dúo de creadores, que tiene como título ‘Something Bad is Going to Happen’ (‘Algo Malo va a Pasar’ en español).

Por ahora el servicio de streaming no ha entrado en muchos detalles sobre qué tipo de serie es ‘Something Bad is Going to Happen’, excepto que se trata de un show de horror psicológico que seguirá a una pareja de novios en la semana previa a su boda, con el concepto de unas ‘nupcias desafortunadas’.

La serie es una creación de Haley Z. Boston (Beach Logs Kill, Hunters) pero será producida en colaboración con los hermanos Duffer y Upside Down Pictures, el estudio que hasta la fecha se ha encargado de Stranger Things.

“Nos quedamos impactados cuando leímos por primera vez el guion de Haley“, dijeron los Duffers en un comunicado. “Ella es un nuevo talento importante con una voz singular: su escritura es retorcida, aterradora, divertida y simplemente… muy Haley. Nos sentimos muy afortunados de producir su primer programa y estamos ansiosos por compartir su visión con El resto del mundo”.

Por ahora ‘Something Bad is Going to Happen’ no tiene una fecha de estreno.

¿Tendremos alguna secuela o spinoff de ‘Stranger Things’?

Quizás lo más importante del anuncio de este nuevo show es que parece confirmar que, al menos por ahora, no hay intención de continua Stranger Things con algún tipo de spinoff o secuela… al menos de manera inmediata. El hecho de que los Duffer estén ya comprometido con una nueva serie parece indicar que, al menos en el futuro cercano, no están trabajando en el guion o la creación de otras historias relacionadas con ‘Stranger Things’.

Es algo sorpresivo, considerando que ‘Stranger Things’ permanece como una de las propiedades más populares del servicio de streaming. Netflix ha demostrado en otras ocasiones que no tiene problemas con extender algunas de sus franquicias más populares como ‘La Casa de Papel’ o ‘El Juego del Calamar’. De hecho, Netflix está tan interesado en mantener la mayor cantidad de tiempo ‘Stranger Things’ que la serie fue la precursora del modelo de lanzamiento por ‘partes’ en vez de la maratón completa, con un concepto que ahora vemos en todos sus productos más populares.

Esta semana Netflix también compartió nuevos detalles sobre la temporada final de ‘Stranger Things’ (que tampoco tiene fecha de estreno por el momento). Entre algunas de las cosas que conocimos fueron algunos de los nuevos rostros para la temporada final como son Linda Hamil (la Sarah Connor del Terminator original) Nell Fisher (Bookworm, Choose Love), Jake Connelly y Alex Breaux (Joe Pickett, Waco: The Aftermath).

Imágenes: Netflix