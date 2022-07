Los animes recomendados de la temporada verano 2022

Muchos animes que ver. Muy poco tiempo para hacerlo. Es imposible ver todas las series que se estrenan cada temporada y, por eso, a menudo terminamos por encontrar demasiado tarde aquel show estrella que escapó de nuestros dedos. En nuestro deber con todos los amantes del anime hemos hecho la tarea por ustedes y después de tres episodios creemos tener una idea de qué series vale la pena seguir.

Recordatorio pequeño: la lista se limita a nuevas series, no temporadas. Sí, sabemos que es genial ‘Hataraku Maou Sama’ tenga finalmente segunda temporada o que ‘Made in Abyss’ esté de regreso… pero ustedes también lo saben y seguramente verán las nuevas temporadas… ¿Así que cuál es el sentido de una nueva recomendación?

Sin más, estos son nuestros animes recomendados de esta temporada.

Yofukashi no Uta

Disponible en HiDive / Romance y sobre natural

Después de este anime, nunca verás la noche de la misma manera. Kou Yamori deja de ir al colegio después de que una chica se le declarara y no él no correspondiera sus sentimientos. Incapaz de dormir una noche decide pasear por la ciudad y se encuentra con una vampira llamada Nazuna Nanakusa, que será su guía personal a la magia que tiene la noche.

Primero: los cielos de Yofukashi no Uta merecen estar en una galería. Podemos recomendar este anime solo por el placer que es quedarse viendo la noche de sus fondos. Pero incluso sin esto, este anime hace una invitación que resulta imposible de ignorar: un elenco de personajes que tienen encanto y un protagonista en una historia romántica que no es exasperante. La animación es brillante y pasa de caras divertidas a movimientos que no tienen nada que hacer en una serie de este tipo… no exageramos al decir que esta es la mejor serie de la temporada.

Lycoris Recoil

Disponible en Crunchyroll / Slice of Life y acción

Esta es una serie que puede tomar un rato poder disfrutar, en especial si no eres muy fan de los slice of life. Pero hay un encanto secreto en Lycoris Recoil que muchos sabrán reconocer. A1 Pictures nuevamente demuestra que es un experto en tomar pequeñas acciones y convertirlas en momento que simplemente enganchan a sus mundos.

La Lycoris son una serie de chicas que, de manera secreta, trabajan para detener las amenazas del mundo. Cuando una de estas chicas toma la decisión de desobedecer las órdenes es enviada a una agencia… un poco menos convencional, pero en el que conocerá a una chica que cambiará sus propias concepciones de lo que hace.

Kumichou Musume to Sewagakari

Disponible en Crunchyroll / Slice of Life

Tooru Kirishima era conocido por ser el más violento, fuerte y temible miembro de una banda de Yakuza… al menos hasta que su jefe le puso la tarea de cuidar a su hija de 7 años. Esta nueva misión probará ser tan complicada, como enternecedora.

No sé ustedes, pero yo estoy 100% a favor de esta dinámica de ver a Yakuza rudos mostrar facetas como amos de casa o guardianes de chicas inocentes. Y este anime en particular tiene todos los elementos necesarios para derretir tu corazón. La única advertencia que sentimos obligatoria es para los diabéticos por las altas cantidades de azúcar que contiene.

Soredemo Ayumu wa Yosetekuru

Disponible en HiDive / Romance y comedia

Ayumu Tanaka decide unirse al club (ilegitimo) de Shogi de su escuela buscando un nuevo reto. Lo que encuentra es una sempai preparado para enseñarle el encanto del Shogi. Para lo que no está lista es que él de manera frecuente le diga en medio de una partida que es linda y la saque por completo de juego. Y aunque Tanaka sabe que le gusta, está decido a no confesarse… al menos hasta que pueda ganarle una partida.

Esta es una comedia romántica bastante estándar. Pero a veces esto es lo mejor, cuando lo único que quieres es una pareja con buena dinámica y química. En este aspecto la mejor opción esta temporada la tiene Yosetekuru, con el plus de que además consigue captar muy bien el ambiente del colegio necesario para hacer que esta historia romántica funcione. Un movimiento excepcional, si lo podemos decir.

Imágenes: Montaje ENTER.CO