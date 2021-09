Lo bueno y lo malo de Star+ en Latinoamérica

Este fin de semana los que tiene Star+ tienen muchas maratones con las que ponerse al día. El nuevo servicio de streaming finalmente llegó al país, para todos aquellos que están algo cansados de las series familiares de Disney+. En ENTER.CO hemos pasado un buen rato jugando con el servicio de streaming, probando sus funciones y revisando su catálogo. Para aquellos que están tomando una decisión de si probar o no el servicio, hemos hecho una lista con lo bueno y malo de Star+ en Latinoamérica.

Lo bueno

El catálogo

Con esto nos referimos a las series que están disponibles en este servicio y no en otro lugar. Star+ trae una cantidad importante de shows, películas y series que hasta el momento no estaban disponibles en otras plataformas. Hacer una maratón de los Simpson es el sueño de muchos, así como poder ver Deadpool o quizás ponerse al día con Bones. Quizás no sea un catálogo muy amplio, pero sí tiene contenido que desde hace mucho esperamos poder ver.

Pocos problemas técnicos

En nuestras pruebas en diferentes dispositivos, Star+ parece funcionar muy bien. No tuvimos problemas con la carga de capítulos, los subtítulos son fáciles de leer y además hay diferentes opciones de idiomas. Star+ parece haber llegado preparada para el tráfico de usuarios en la región y para que las personas hicieran maratones sin parar. Lo que es bastante bueno.

Disponible desde día 1 en la mayoría de plataformas

Una de las cosas por celebrar es que la mayoría de usuarios no tendrán problemas en ver sus series favoritas en Disney+. La plataforma de streaming está, desde el día 1, disponible en la mayoría de servicios, televisores, consolas y por supuesto en dispositivos móviles. Disney, de nuevo, no esperó para realizar un lanzamiento en estas plataformas con solo unas pocas deudas, de las que hablaremos más adelante.

Funciones importantes

También es importante que Star+ llegue de inmediato con algunas funciones que hoy comenzamos a extrañar o que son útiles. Por supuesto, el servicio llega con la posibilidad de agregar listas, de configurar los perfiles añadiendo contraseñas, puedes cambiar la calidad del video o dejarla automática o incluso ahorrar datos al momento de ver contenido.

Lo malo

Una interfaz que deja mucho que desear

Star+ (y de paso Disney+) tienen mucho que aprender de la manera en la que Netflix funciona, organiza y presenta su contenido. Al menos con Disney+ puedes filtrar el catálogo por franquicia, pero Star+ no funciona de la misma manera, con la única división siendo ESP, Películas y Series. También nos sorprende que haya decido dejar la fila de ‘seguir viendo’ al menos cinco bloques a bajo, de manera que siempre hay que hacer scroll para continuar una maratón al abrir de nuevo el servicio.

Disney+ y Star+: juntos, pero no revueltos

La decisión de Disney de lanzar otro servicio es… cuestionable. Por supuesto, resulta lógico porque es más rentable el lanzar dos plataformas separadas. Puedes crear la ilusión de reducción de precios con paquetes y apostar a dos públicos diferentes. Pero lo que sí resulta extraño es que ambos servicios no puedan ser unificados en una sola experiencia, en especial cuando el usuario paga ambos.

La excusa de que hacerlo es imposible no aplica, pues en Europa no cuentan con Disney+, sino que simplemente pagan un adicional por contar con parte del catálogo de Star+… así que la unificación de streamings para Latinoamérica parece más una manera conveniente de mantener ambos servicios juntos, pero no revueltos.

¿Y qué pasó con Hulu?

La principal razón por la que estábamos emocionados por Star+ estaba en la posibilidad de contar con algunos de los contenidos de Hulu en Latinoamérica. La plataforma no ha llegado a nuestra región y, siendo honestos, no parece que vaya a llegar en algún momento próximo. Star+ parecía la posibilidad perfecta para traer series como ‘The Handmaid’s Tale’, ‘Castle Rock’ o ‘The Great’… que no aparecen por ningún lado en la plataforma.

Es una deuda que necesitamos resolver ya. Porque en temas de originales Star+ está bastante flojo y solo hay cantidad limitada de nostalgia por explorar cuando se está pagando 30.000 pesos al mes.

No está disponible en Roku y Fire Stick

Antes mencionamos que la disponibilidad de Star+ era uno de sus puntos a favor. Esto es cierto… a menos de que lo único que tengas es Roku y Fire Stick para tu TV. Por ahora la aplicación no está disponible en ninguno de los dos dispositivos de streaming. Un problema, considerando que ambas soluciones son bastante populares en la región. Por ahora no parece haber una confirmación de cuándo o si llegarán a la tienda de estos dispositivos. Asumimos que su ausencia será notada por los usuarios de Roku y Fire Stick que solicitarán pronto su inclusión. Por ahora no parece haber una razón de cuándo podríamos esperar su inclusión.

