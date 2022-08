Una película de Live Action de Pac-Man está en camino

¿Un live action de Pac-Man? Bandai Namco cree que es una buena idea y al parecer ha dado luz verde al proyecto.

De todas las adaptaciones de videojuegos en camino, una de las próximas está en la lista de más inesperadas. Deadline reporta esta semana que Pac-Man tendrá una película de tipo live action.

Los detalles de la película son bastante escasos. El proyecto parece ser una colaboración entre Bandai Namco (el Publisher y compañía que tiene los derechos de la bola amarilla glotona) y Wayfarer Studios.

El estudio nos da alguna idea de la escala que quiere Namco tener con este proyecto. Waifarer Studios no es precisamente reconocida por lanzar películas internacionales, como por ejemplo Sony y Paramount Pictures. De hecho, es posible que nunca hayas siquiera escuchado de la mayoría, con películas como The Moon & Back y Love You Anyway siendo algunos de sus lanzamientos más recientes.

No tenemos la menor idea de cómo puede lucir una película de Pac-Man en live action, pero si nos queremos hacer una idea la mejor pista en Sonic. La razón es que el proyecto provino de una idea original de Chuck Williams (el productor del primer filme de Sonic). No tenemos por ahora una fecha de estreno, así como otras figuras involucradas en el proyecto.

Considerando el historial de estos proyectos es posible que el Live Action de Pac-Man jamás vea la luz. Es algo afortunado, considerando que la suma de Live Action, más videojuego, más un estudio con poca experiencia no anticipa un filme que amerite emocionarse. Podemos estar equivocados (no vemos dónde, pero reconocemos el espacio de error).

Imágenes: Bandai Namco