Lightyear llegará a Disney+ este agosto

Lightyear no tuvo el éxito que el estudio esperaba en taquillas. Algunos culpan a un beso de tres segundos. Otros culpan a el hecho de que la película no fuera tan buena en primer lugar. Lo más posible es que si estás leyendo esto tu fueras una de las personas que no asistió a los teatros porque, aceptémoslo, en ese momento había muchas cosas que despertaban más el interés.

Finalmente podrás saciar tu interés, hacer tu mejor meme sobre el rayo homosexualizador de Lightyear o sumarte a la larga lista de personas que se jalan las vestiduras porque Pixar y Disney ahora son ‘woke’: Lightyear llegará el próximo 3 de agosto a Disney+.

La película llega bastante rápido a Disney+. Aunque cumple con la ventana de 45 días de estreno mínima, usualmente el estudio suele esperar al menos tres meses antes de incluís sus filmes más recientes en el catálogo de su servicio de streaming. Sin embargo, podemos asumir que el desempeño pobre de Lightyear impulsó al estudio a adelantar un poco su estreno en el servicio de streaming ahora que la cinta está en el fondo de taquilla de los fines de semana.

Por ahora, parece que Lightyear no tendrá alguna nueva adaptación o una secuela en el camino. Sin embargo, Disney+ puede ser la última oportunidad que tendrá el filme para redimirse. Si la cinta consigue un buen número de reproducciones en su fin de semana en la plataforma comprobará que quizás el problema real no era la película, sino que su escenario para triunfar no fue la cartelera de junio.

Noticia en desarrollo

Imágenes: Disney+