Las series más pirateadas del 2024: HBO se lleva la corona

En 2024, las descargas ilegales de series de televisión siguen siendo una práctica común, a pesar del auge de las plataformas de streaming. Este año, HBO ha encabezado la lista de series más pirateadas, demostrando que su contenido sigue siendo altamente demandado, incluso fuera de los canales oficiales. Aquí te contamos cuáles son las series más descargadas ilegalmente y por qué el gigante del streaming parece ser el más afectado.

HBO domina el ranking: House of the Dragon en el primer lugar

Según un informe reciente de TorrentFreak, House of the Dragon, la aclamada precuela de Game of Thrones, se posicionó como la serie más pirateada del año. La popularidad de esta producción no es sorpresa, considerando la legión de fanáticos que la saga ha acumulado durante más de una década. A pesar de la accesibilidad de HBO Max, muchos usuarios recurren a métodos ilegales para disfrutar de sus episodios.

¿Por qué sucede esto? Las razones incluyen el alto costo de suscripciones, la falta de disponibilidad en ciertos países y, en algunos casos, el simple hecho de no querer pagar por el contenido.

El resto del ranking: una mezcla de plataformas y géneros

El informe también destaca que HBO no es el único afectado por la piratería. Aquí están algunas de las series que completan la lista de las más descargadas en 2024:

The Last of Us (HBO) : otra producción de HBO que sigue conquistando a los espectadores. Su mezcla de drama y acción, junto con actuaciones destacadas, ha mantenido a la audiencia enganchada y buscando maneras alternativas de verla. The Boys (Amazon Prime Video) : la irreverente serie de superhéroes sigue siendo un imán para los fanáticos del género. Aunque Amazon Prime está disponible en muchos países, algunos prefieren descargarla gratuitamente. Stranger Things (Netflix) : con su última temporada estrenada este año, la icónica serie de los hermanos Duffer sigue siendo altamente buscada en portales de torrents. The Mandalorian (Disney+) : star Wars continúa atrayendo a millones de fanáticos, y The Mandalorian no es la excepción. Su exclusividad en Disney+ impulsa las descargas ilegales en regiones donde el servicio no está disponible. Euphoria (HBO) : Otra joya de HBO que mantiene su lugar en esta lista gracias a su estilo visual único y la narrativa.

Te puede interesar: Cuáles son y dónde ver las series más esperadas para el 2025

¿Por qué HBO lidera la lista de piratería?

El predominio de HBO en el ranking de series más pirateadas se debe a varios factores. En primer lugar, su contenido original y de alta calidad atrae a una audiencia global. Además, el modelo de suscripción premium de la plataforma puede ser una barrera para algunos usuarios, especialmente en países con economías emergentes.

Otro punto a considerar es la exclusividad de sus lanzamientos. Al restringir su contenido solo a HBO Max, se genera una demanda paralela en portales de piratería, especialmente en lugares donde el servicio aún no tiene presencia oficial.

La piratería sigue siendo un dolor de cabeza para las productoras y plataformas de streaming. Aunque representa una pérdida directa de ingresos, también es un indicador de la popularidad y el impacto cultural de las series afectadas. En el caso de HBO, liderar esta lista puede ser un arma de doble filo: confirma su liderazgo en contenido atractivo, pero también resalta los desafíos de accesibilidad y costo.

Imagen: HBO