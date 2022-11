Las series de culto no estarían incluidas en el plan con anuncios de Netflix

Lo prometido es deuda, el plan con anuncios de Netflix ha llegado a algunos países, empezando por México. Por supuesto, la nueva suscripción ha causado bastantes críticas a favor y otras en contra. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los usuarios, es que las series más icónicas de Netflix no están incluidas en el plan con anuncios.

Dentro de las series que han sido sustraídas se encuentran: Breaking Bad, The Crown, Cobra Kai, How Get Away with Murder (lecciones del crimen), Grey’s Anatomy, entre otras. Tal y como informan nuestros colegas de Wall Street Journal, las series no estarían contempladas en la suscripción con anuncios puesto que Netflix aún se encuentra en negociaciones. Para poder mostrar los anuncios en las producciones, la plataforma debe contar con los permisos de los estudios correspondientes.

Según varios medios estadounidenses, Netflix aún no ha concluido el acuerdo con cinco productoras importantes en la industria del séptimo arte. Disney, NBC Universal, Sony Pictures, Warner Bros y Lions Gate Entertainment, serían las productoras que no han firmado un acuerdo con la plataforma. Lo preocupante de la situación es que el plan con anuncios llegará a más regiones el día de mañana 3 de noviembre.

Te puede interesar: 6 películas nuevas de terror para ver en Netflix

Si Netflix no logra cerrar los acuerdos el día de hoy, el catálogo que llegará a países como España presentaría (bastantes) recortes. Esto, por supuesto, es un tiro en el pie para la compañía, pues muchos usuarios no querrán acceder al plan con anuncios por la pobreza del catálogo. De hecho, un estudio realizado por la agencia de medios Omnicom Media Group, la nueva fórmula de Netflix está lejos de seducir a las multitudes por el momento. De hecho, el 45% de los encuestados se resiste a la llegada de anuncios en Netflix.

Cabe recordar que los anuncios tendrán una duración de entre 4 y 5 minutos por hora. Los usuarios tendrán que verlos entre 15 y 30 segundos antes y durante la transmisión de una serie o película. Además, tendrán que conformarse con una definición máxima de HD 720p. Por último, será imposible la descarga de películas y series para ver sin conexión.

Imagen: Unsplash