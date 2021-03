Esta semana Crunchyroll publicó el tráiler del final de la temporada actual de ‘Attack on Titan’ o ‘Shingeki no Kyojin’. El adelanto como tal no tiene mucho que destacar. Es un montaje de escenas de capítulos anteriores, con música épica y frases para incrementar el hype. Lo que sí nos llama la atención es el título del video que se refiere a la conclusión de este anime como el ‘final de temporada’ en vez del ‘final de la serie’.

Esto es importante, porque la temporada actual de ‘Attack on Titan’ ha sido definida como la última que tendrá la serie. Es, de hecho, uno de los motivos por los que muchos fanáticos del anime hicieron maratones para ponerse al día con la conclusión y evitar los spoilers que, sin lugar a duda, llegarán. Sin embargo, el episodio final de la temporada actual está programado para ser emitido el próximo 28 de marzo, con lo que quedan tan solo tres capítulos más para concluir la serie.

Sin embargo, lo que el tráiler actual parece insinuar es que lo que recibiremos el 28 puede no ser nada más que el final de la temporada actual y del tiempo de Shingeki como un producto para la TV. La primera razón está en que el manga, escrito por Hajime Isayama, no concluirá con su historia, sino hasta el próximo 9 de abril. Dos semanas después del final del anime.

Existe la posibilidad de que el anime decida optar por un final alternativo. Pero esta opción parece poco probable, considerando que hasta el momento la serie se ha caracterizado por ser lo más fiel posible a la fuente original. También sería una elección curiosa, considerando que la cercanía con la conclusión del manga precisamente le permite no alejarse mucho de la fuente oficial.

Una posibilidad que despierta el nuevo adelanto está en que los capítulos restantes en ser adaptados lleguen a través de una película que complete la historia. Es una alternativa que permitiría que los tres próximos capítulos no entren en una carrera frenética por completar su historia, al mismo tiempo que seguiría el ejemplo de otros mangas como ‘Kimetsu no Yaiba’ que han adaptado arcos enteros en formato de película. La duda aquí es quién se encargaría de esta adaptación y, más importante, cuándo llegaría. Mappa, el estudio actual a cargo del anime, tiene algo de experiencia en películas y de hecho uno de sus productos a futuro es una cinta de ‘Yuri on Ice’. Película que fue anunciada en 2018, pero tuvo que se atrasada por temas de producción… ¿cuándo llegaría una cinta de ‘Attack on Titan’, considerando la escala del proyecto?

Hoy puedes ver todos los episodios de ‘Attack on Titan’ en Crunchyroll, con el capítulo 72 emitiéndose el pasado domingo.

Imágenes: Mappa